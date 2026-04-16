발목 '삐끗' 후 붓고 찌르는 통증…인대 파열 의심

자료사진 출처=언스플래쉬

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[스포츠조선 장종호 기자] 퇴근길 스마트폰을 보며 걷던 직장인 A씨는 인도 위 작은 턱을 미처 보지 못한 채 발을 내디뎠다가 오른쪽 발목이 안쪽으로 크게 꺾였다. 잠깐 욱신한 통증에 "조금 삐었나 보다" 싶어 대수롭지 않게 여겼지만, 시간이 갈수록 발목은 금세 붓기 시작했고 체중을 실을 때마다 찌르는 듯한 통증이 번졌다. 무엇보다 불안한 것은 발목이 자꾸 헛도는 듯한 느낌이었다. 일상에서 흔히 겪는 이 '삐끗'이 단순한 염좌가 아니라 인대 파열의 시작일 수 있다.

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◇발목 '삐끗', 방치 땐 연골 손상·관절염 진행 가능성

발목은 접질릴 때 안쪽으로 꺾이는 경우가 많다. 이 때문에 복숭아뼈 아래쪽 발목 바깥 인대가 손상되기 쉽다. 인대 손상은 미세하게 늘어난 정도의 경미한 염좌부터 부분 파열, 완전 파열까지 범위가 넓다. 손상이 심하면 통증과 부종에 그치지 않는다. 발목이 헐거워지고, 울퉁불퉁한 길이나 스포츠 활동 중 다시 접질리는 일이 반복되면서 만성 통증과 불안정성으로 이어질 수 있다. 심한 경우 연골 손상은 물론 외상 후 관절염으로 진행할 가능성도 있다.

연세스타병원 허동범 원장(정형외과 전문의)은 "인대 파열이 의심되는 신호는 분명하다. 발목을 삔 직후 심한 통증이 있거나, 부기와 멍이 빠르게 커지고, 체중을 싣기 어려울 정도로 불안정하다면 중증 인대 손상을 의심해야 한다"며 "반대로 손상이 심해도 초기에 통증이 참을 만한 경우가 있어 정확한 진단이 필요하다"고 말했다.

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◇재활 충분히 이뤄져야…만성 발목 불안정성 이어질 수도

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발목 부상은 생각보다 단순하지 않다. 인대 손상처럼 보여도 골절이 동반될 수 있고, 통증과 부종이 오래가거나 발목이 걸리고 잠기는 느낌이 든다면 연골 손상 여부까지 확인해야 한다. 다친 직후에는 휴식과 냉찜질, 압박을 통해 부기와 통증을 줄이는 것이 기본이다. 필요하면 소염진통제를 사용하고, 손상 정도에 따라 발목 보조기나 깁스로 일정 기간 고정하기도 한다.

하지만 진짜 치료의 핵심은 그다음부터다. 발목 관절의 움직임을 회복하고, 주변 근육을 강화하며, 균형감각을 되살리는 재활치료가 뒤따라야 다시 접질리는 악순환을 막을 수 있다. 실제로 재활이 충분히 이뤄지지 않으면 만성 발목 불안정성으로 이어질 가능성이 크다.

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재활은 관절운동 범위를 회복하고, 근력과 균형감각을 되찾는 과정으로 진행된다. 이후에는 민첩성과 지구력을 끌어올려 일상과 운동에 복귀하게 된다. 경미한 염좌는 2주 안팎에 호전될 수 있지만, 손상이 심하면 회복에 6~12주 이상 걸리기도 한다. 이 과정에서 균형 훈련과 발목 지지대 사용은 재손상을 줄이는 중요한 요소다.

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이미 통증이 오래 지속되거나 만성 발목 불안정성 단계에 접어든 경우에는 프롤로주사나 PRP(자가혈소판풍부혈장) 주사치료를 고려할 수 있다. 프롤로주사는 고농도 포도당을 주입해 손상 부위의 회복을 유도하는 치료로, 급성기 이후에도 증상이 남거나 만성 불안정성이 반복되는 환자에서 적용된다.

이 같은 치료에도 불구하고 불안정성이 지속되거나, 연골 손상·힘줄 파열 같은 동반 병변이 확인되면 인대 봉합이나 재건술, 관절경 치료 등 수술적 치료를 고려해야 한다. 발목 인대 파열은 손상이 심하다고 무조건 수술하는 질환은 아니지만, 반복적으로 발목이 꺾이거나 통증과 기능 저하가 장기간 이어진다면 수술이 필요한 단계로 접어들 수 있다.

허동범 원장은 "발목 염좌는 일상에서 매우 흔한 손상이지만, 이를 가볍게 넘기면 몇 달 동안 통증과 불편으로 이어질 수 있다"며 "익숙한 '삐끗'이라는 표현 뒤에 생각보다 큰 손상이 숨어 있을 수 있는 만큼, 처음 다쳤을 때 정확한 진단과 적절한 치료를 받는 것이 중요하다"고 조언했다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com