"관계 후 '이것' 변기에 버리지 마세요"…쓰레기탑 '충격'

사진출처=더 선

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[스포츠조선 장종호 기자] 영국 한 지역에서 사용한 콘돔을 변기에 버려 하수 시설이 마비되는 사태가 발생해 당국이 강력한 경고에 나섰다.

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더 선 등 현지 매체들에 따르면 영국 윌트셔주 스윈던 지역은 사용한 콘돔과 물티슈, 기름 등을 변기에 흘려보내면서 하수관이 막히고 펌프 시설이 고장 나는 문제가 잇따르고 있다.

하수도 관리 업체는 해당 지역 일대의 하수 펌프장이 이 같은 쓰레기들로 인해 작동을 멈추는 사고가 발생했다고 밝혔다.

공개된 사진에는 굳어진 지방 덩어리와 물티슈, 콘돔 등이 뒤엉켜 하수 설비를 막고 있는 모습이 담겨 충격을 주고 있다.

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이에 업체는 주민들에게 공식 서한을 보내 "콘돔 등 부적절한 물품을 변기에 버리는 행위가 하수 시스템에 심각한 문제를 일으킨다"고 경고했다. 특히 이러한 물질은 분해되지 않아 펌프 고장과 배관 막힘을 유발하고, 원격 감시 시스템까지 마비시킬 수 있다고 설명했다.

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실제로 최근 발생한 사고에서는 하수 펌프장이 멈추면서 긴급 대응이 필요했고, 물 공급 유지를 위해 대형 탱크 차량이 투입되는 상황까지 벌어졌다.

전문가들은 콘돔과 같은 위생용품은 반드시 일반 쓰레기로 처리해야 하며, 잘못된 배출 습관이 공공 인프라에 큰 부담을 줄 수 있다고 전했다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com