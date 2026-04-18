생후 5주 딸 갈비뼈 47개 골절, 숨져…친부 종신형

자료사진 출처=언스플래쉬

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[스포츠조선 장종호 기자] 생후 5주 된 딸을 반복적으로 폭행해 숨지게 한 친아버지에게 영국 법원이 종신형을 선고했다.

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이를 방조한 어머니에게는 징역 7년형이 내려졌다.

조사 결과, 아이의 몸에서 총 47개의 골절상이 발견돼 충격을 주고 있다.

더 미러 등 현지 매체들에 따르면 영국 스태퍼드 크라운 법원은 35세 남성 A에게 살인 혐의로 종신형을 선고했다. 아기의 어머니인 34세 B는 아이의 사망을 초래하거나 방치한 혐의로 징역 7년을 선고받았다.

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피해 아기는 치명적인 뇌 손상으로 지난 2022년 3월 27일 병원에 입원했으며, 이틀 만에 세상을 떠났다.

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조사 결과 아기는 머리와 갈비뼈, 다리 등에 걸쳐 수십 차례에 이르는 심각한 부상을 입은 상태였다.

특히 총 47개의 갈비뼈 골절을 입은 것으로 확인됐다.

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법정에서는 아이가 반복적으로 물리적 폭행을 당했으며, 강하게 흔들리거나 머리를 바닥 등에 부딪히는 방식으로 부상이 발생한 것으로 드러났다.

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아기의 부모는 사건 당시 지속적으로 약물을 사용해온 사실도 밝혀졌다.

검찰 측은 "피해 아기는 가장 보호받아야 할 부모에게 배신당한 존재였다"며 "증거와 통신 기록, 의료 자료 등을 통해 두 사람의 책임을 입증했다"고 밝혔다. 수사를 이끈 경찰 역시 "부모로서의 책임을 완전히 저버린 충격적인 사건"이라고 평가했다.

재판부는 "아기는 가족과 함께 사랑받으며 성장할 기회를 가져야 했다"며 "피고인은 그 모든 가능성을 앗아갔다"고 질타했다. 특히 어머니에 대해서는 "임신 기간과 출산 이후에도 알코올과 약물남용이 이어졌다"고 지적했다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com