'아내는 맞을수록, 반죽은 치댈수록 좋다'…현수막이 왜 이래?

사진출처=더우인, 언스플래쉬

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[스포츠조선 장종호 기자] 중국의 한 국수 전문점이 가정 폭력을 정당화 하는듯한 현수막을 내걸어 공분을 사고 있다.

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홍콩 매체 사우스차이나모닝포스트에 따르면 중국 칭하이성 시닝시에 위치한 한 국수 식당은 최근 '아내는 맞을수록 순해지고, 반죽은 치댈수록 맛이 좋아진다'는 의미의 문구가 적힌 현수막을 내걸었다.

소식이 알려지자 중국 SNS에서는 비판이 이어졌다.

네티즌들은 해당 문구가 가정폭력을 정당화하고 여성에 대한 폭력을 희화화한다고 지적했다.

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한 이용자는 "반죽은 치댈수록 맛있어질 수 있지만, 여성은 맞을수록 상처와 두려움만 남는다"고 비판했다.

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논란이 확산되자 현지 시장감독관리국은 지난 13일 해당 식당에 현수막 철거 및 폐기를 명령했다.

당국은 이 문구가 광고법을 위반했다고 판단했으며, 업주를 상대로 교육 조치도 함께 진행한 것으로 전해졌다.

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일부 네티즌들은 "이처럼 낡은 사고방식이 여전히 공공장소에서 사용된다는 사실이 충격적"이라며 우려를 나타냈다. 실제로 중국 일부 지역에서는 '아내는 마음대로 부릴 수 있는 말과 같다','아내는 때려도 죽지 않는다'는 등의 여성 비하적·폭력 미화 표현이 여전히 구전되고 있는 것으로 전해진다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com