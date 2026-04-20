비알코올성 지방간, 2030 신장 위협…비만 땐 신장암 위험 2.12배 높아져

사진제공=고려대안산병원

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[스포츠조선 장종호 기자] 최근 신장암이 전 연령대에서 가파르게 증가하는 가운데 비알코올성 지방간질환(non-alcoholic fatty liver disease, NAFLD)이 20~30대 신장암 발생 위험을 높일 수 있다는 대규모 코호트 연구 결과가 나왔다.

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지방간은 간 무게의 5% 이상 지방이 축적된 상태를 말하는데 비알코올성 지방간은 술을 거의 마시지 않음에도 발생한다. 주요 원인은 비만, 당뇨병, 고지혈증 등의 대사증후군으로 알려져 있다.

보건복지부 국가암등록통계에 따르면 2023년 전체 암 발생자 수는 28만 8613명으로 2013년 22만 9471명 대비 약 25.8% 증가했으며, 같은 기간 신장암은 4392명에서 7367명으로 약 67.7% 늘어 전체 암 증가폭을 크게 웃도는 상승세를 보였다.

유병자 수도 빠르게 늘고 있다. 2023년 신장암 유병자 수는 6만 9451명으로 2013년 2만 9069명 대비 약 2.4배로 증가했다. 전체 암 중 8위에 해당하는 규모다. 특히 20~30대만 떼어놓고 봐도 2023년 2553명으로 2013년 1447명 대비 76.4%나 상승했다.

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고려대학교 안산병원 가정의학과 박주현 교수는 최근 연구에서 2009년부터 2012년까지 국가건강검진을 받은 20~39세 한국인 560만여 명을 최대 12년간 추적 관찰했다.

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그 결과, 총 2956명의 신장암 환자가 발생했으며 비알코올성 지방간이 있는 경우 그렇지 않은 사람보다 신장암 발생 위험이 약 1.46배 높은 것으로 나타났다.

질환의 정도가 심할수록 위험은 더 커졌다. 중등도는 약 37%, 중증 비알코올성 지방간은 약 70%까지 신장암 위험을 높이는 경향을 보였다.

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특히 비만과 비알코올성 지방간이 동반된 경우에는 신장암 발생 위험이 약 2.12배까지 증가하며 두 요인이 동시에 있을 때 더욱 뚜렷한 상승효과를 보였다.

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이 같은 양상은 연령, 성별, 흡연, 음주 여부와 관계없이 일관되게 나타나 비알코올성 지방간이 젊은층의 신장암 발병의 독립적인 위험 인자로 작용할 수 있음을 시사했다.

연구에서는 비알코올성 지방간이 만성 염증, 산화 스트레스, 인슐린 저항성 등 전신적인 변화를 일으키며 신장암 발생 위험을 높일 가능성이 있다고 추정했다. 다만 보다 명확한 발병 기전을 파악하기 위해서는 추가 연구가 필요하다고 언급했다.

박 교수는 "비알코올성 지방간은 식습관 개선과 운동 등으로 관리가 가능한 질환"이라며 "조기에 발견하고 적극적으로 관리하는 것이 젊은 연령층에서 증가하는 신장암 발병 위험을 줄이는 데 핵심적인 역할을 할 수 있다"고 강조했다.

이번 연구는 미국암연구학회(AACR)가 발행하는 국제 학술지 'Cancer Epidemiology, Biomarkers & Prevention'에 최근 게재됐다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com