노출 논란에 몸 전체 검게 변신한 여성 게임 해설자…온라인 '갑론을박'

사진출처=더우인

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[스포츠조선 장종호 기자] 중국의 한 여성 게임 해설자가 노출 의상 논란 이후 전신을 검게 분장하고 등장해 화제다.

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중국 매체 차이나닷컴과 홍콩 매체 사우스차이나모닝포스트에 따르면, '자자(Zhazha)'라는 이름으로 활동하는 이 여성은 최근 온라인 게임 생중계 방송에서 검은 드레스와 가발을 착용하고 피부까지 검게 칠한 모습으로 등장했다.

이는 며칠 전 또 다른 방송에서 미니스커트를 입고 등장해 논란이 된 이후 벌어진 일이다.

앞선 방송에서 짧은 치마를 입은 채 다리를 계속 움직이는 자자의 모습이 포착되자, 네티즌들은 '노출을 의식한 것 아니냐'는 지적을 쏟아냈다. 반면 함께 출연한 남성 해설자는 정장을 입고 비교적 편안한 태도를 보여 대비됐다.

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일부 네티즌들은 자자가 '남성 시선을 의식해 일부러 노출이 있는 의상을 선택했다'고 비판했고, 또 다른 이들은 여성 출연자에게 노출 의상을 요구한 행사 주최 측의 문제를 지적하기도 했다.

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이에 대해 자자는 "옷은 내가 자유롭게 선택한 것이며, 주최 측의 간섭은 없었다"고 해명했다. 하지만 일부 네티즌들은 이를 받아들이지 않았고, 심지어 "팬들을 배신했다"는 과격한 반응까지 나왔다.

논란이 확산되자 자자는 다음 방송에서 전신을 검게 분장한 채 등장하는 극단적인 선택을 했다.

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이를 본 한 네티즌들은 "카메라 앞에 등장한 모습을 보고 웃음을 참을 수 없었다", "여성 해설자의 옷차림이 아니라 게임 분석에 집중했으면 좋겠다" 등 다양한 반응을 내놓고 있다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com