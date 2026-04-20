하나투어, AI 기반 상품 추천 앱 '어디든지' 선보여

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하나투어가 인공지능(AI) 기반 앱 서비스 '어디든지'를 출시했다고 20일 밝혔다. 어디든지는 여행객의 조건에 맞춰 여행상품을 비교·추천하는 게 특징이다. 패키지부터 자유여행 등을 포함한다.

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하나투어에 따르면 어디든지는 목적중심으로 변화하는 여행 트렌드를 반영했다. 취향과 여행 패턴을 반영한 여행 상품 선택이 가능하다. 여행 일수와 예산, 맛집과 체험 등 테마를 중심으로 다양한 상품의 비교 분석 결과를 제공한다. 여행 계획 초기 단계에서 겪는 정보 탐색의 피로도를 줄이기 위해 서비스를 기획했다는 게 하나투어의 설명이다. 하나투어는 예산과 테마 등 원하는 조건으로 여행지도 고를 수 있는 서비스 제공을 할 수 있도록 서비스 방향성을 확대할 계획이다.

하나투어 관계자는 "어디든지는 패키지와 자유여행의 경계를 허물고 고객 개인에게 맞춘 최적의 상품을 제안하는 게 핵심"이라며 "AI 알고리즘을 바탕으로 스마트한 여행 탐색 트렌드를 선도해 나갈 계획"이리고 말했다.

김세형 기자 fax123@sportschosun.com