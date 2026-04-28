편의점서 얼굴에 과자·우유 붓는 영상 논란…"도대체 왜 그럴까?"

사진출처=유튜브

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[스포츠조선 장종호 기자] 태국의 한 편의점에서 외국인 관광객이 우유를 머리에 붓는 등 기행을 벌인 영상이 공개돼 거센 비판이 일고 있다.

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라인투데이 등 현지 매체들에 따르면 최근 SNS를 통해 퍼진 영상에는 한 외국인 여성이 태국 편의점 안에서 과자와 음료를 꺼내 몸에 쏟고, 우유를 머리 위로 붓는 모습이 담겼다. 여성은 태국 편의점 문화를 소개하는 콘텐츠를 촬영하던 중 이 같은 행동을 벌인 것으로 전해졌다.

영상 속에서 그녀는 진열된 과자봉지를 열어 자신의 몸과 바닥에 흩뿌린 뒤, 우유 두 병을 머리에 붓고 "맛있는 칵테일"이라며 농담을 던졌다. 이 과정에서 바닥과 주변 상품들은 더러워졌다.

해당 관광객은 태국 편의점의 다양한 음식 구성을 칭찬하며 "카자흐스탄에도 이런 매장이 있었으면 좋겠다"는 취지의 발언을 했지만, 행동 방식이 도를 넘었다는 지적이 잇따랐다.

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영상이 공개되자 태국 네티즌들은 "무례하고 비위생적이다", "직원들만 고생하게 만들었다", "SNS 조회수를 위해 영상을 만든 것 같다" 등의 반응을 보이며 강하게 비판했다. 특히 매장 직원들이 뒤처리를 해야 하는 상황에 대한 동정 여론도 이어졌다.

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논란이 커지자 해당 영상은 원본이 삭제된 것으로 알려졌지만, 이미 여러 SNS를 통해 확산되며 파장은 계속되고 있다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com