한라산 함께 달린 1000여 명의 트레일 러너…블랙야크 '트레일 런 제주 50K' 성료

◇지난 25일 제주 야크마을 일대에서 열린 '블랙야크 트레일 런 제주 50K'가 성황리에 마무리됐다. 사진제공=블랙야크

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1000여 명의 트레일 러너가 한라산의 풍광을 담은 코스를 달렸다.

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블랙야크가 지난 25일 진행한 제주 야크마을 일대에서 열린 '블랙야크 트레일 런 제주 50K'에서다. 특히 올해는 블랙야크강태선나눔재단이 후원하는 시각장애인 러닝 크루 'BYN RUN 2 LEARN' 2기 러너들도 함께 25K 코스를 달렸다.

지난해 12월 진행한 참가 신청이 오픈 1시간 만에 마감됐던 이번 대회는 50K와 25K 두 개의 코스로 운영됐다. 완주자들에게는 울트라 트레일 러닝 몽블랑(UTMB) 참가 자격을 얻을 수 있는 UTMB 인덱스와 국제트레일러닝협회(ITRA) 포인트가 부여됐다.

50K 남자부에서는 디펜딩 챔피언 이규호 선수가 5시간 16분 35초라는 압도적인 기록으로 결승선을 통과하며 1위에 올랐다. 여자부에서는 민소연 선수가 7시간 33초 만에 결승선을 통과해 우승을 차지했다. 이들에게는 오는 9월 중국 연변에서 열리는 '얀투 트레일 러닝 대회' 참가 기회와 항공·숙박 비용을 전액 지원할 계획이다. 이 외에도 50K 완주자에게는 완주 메달과 자켓을, 25K 완주자에게는 완주 메달을 선물로 제공했으며, 블랙야크의 제품을 착용한 모든 완주자에게는 경량 폴딩 컵을 추가로 증정했다.

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한편 올해 대회는 참가자들의 퍼포먼스 향상과 회복을 지원하는 현장 프로그램을 대폭 확대했다. 대회 전날에는 국내 정상급 트레일 러너이자 블랙야크 앰버서더인 이규호 선수의 레이스 운영 전략 클래스와 블랙야크 김경수 셰르파의 울트라 트레일 런 클래스가 진행됐다. 참가자들은 전문가의 생생한 경험과 실전 노하우를 직접 듣고, 맞춤형 코칭도 받으며 대회를 준비했다. 대회 당일에는 블랙야크의 고기능성 트레일 러닝화 '스카이 애로우 D TR' 트라이얼 이벤트 부스를 비롯한 다양한 참여형 프로그램을 운영했다. 이어 서로의 도전을 격려하는 동시에 아웃도어 커뮤니티의 결속을 다지기 위한 비어 파티도 개최했다. 래퍼 슬리피와 DJ의 축하공연도 이어졌으며, 테라 맥주도 함께했다. 다음 날 전문가와의 리커버리 세션을 끝으로 행사가 마무리됐다.

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강태선 BYN블랙야크그룹 회장은 "블랙야크와 참가자가 함께 만드는 트레일 런 제주 50K는 자연을 달리며 스스로의 한계에 도전하고, 성장하는 즐거움을 경험할 수 있는 트레일 러닝 페스티벌"이라며 "앞으로도 블랙야크만의 차별화된 프로그램을 통해 누구나 함께 즐길 수 있는 건강한 아웃도어 문화를 확산하는 데 힘쓰겠다"고 전했다.

김소형 기자 compact@sportschosun.com