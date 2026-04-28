유한재단, '제3회 유일한 장학금' 수여식 개최…장학생 147명 중 25%는 외국인 유학생

◇제3회 유일한장학금 수여식 단체사진. 사진제공=유한양행

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유한재단이 '2026년 제3회 유일한 장학금 수여식'을 개최했다.

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28일 서울 동작구 유한양행 본사 4층 연수실에서 진행된 이날 행사에는 원희목 이사장을 비롯해 최상후 유한학원 이사장과 조욱제 유한양행 대표이사 등 주요 인사들이 참석했다.

유한재단은 독립운동가이자 기업가, 교육가였던 유일한 박사의 뜻을 계승해 1970년 설립된 이후, 장학사업을 중심으로 인재 양성과 사회공헌 활동을 지속해오고 있다. 현재까지 장학금 누적 수혜 인원은 연인원 약 1만 명에 이르며, 지원 규모 또한 꾸준히 확대되고 있다. 유일한 장학금은 대학원 석사 및 박사 과정에서 학업과 연구에 전념하는 인재들이 안정적인 환경에서 학문적 성과를 이어갈 수 있도록 지원하기 위해 2024년부터 시행된 장학 프로그램이다.

2026년도 장학금 수혜자는 전국 43개 대학에서 선발된 147명이다. 이 중 36명(약 25%)은 외국인 유학생으로, 다문화 가정 학생과 함께 선발되며 장학사업의 포용성과 국제적 확장성을 동시에 보여줬다는 설명이다.

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원희목 이사장은 인사말을 통해 "유일한 장학금은 단순한 지원을 넘어, 더 큰 꿈을 향해 나아가는 디딤돌이 되어야 한다"고 강조하며, "장학생 여러분이 학문적 성취를 이루는 것을 넘어 사회에 기여하는 책임 있는 인재로 성장해 주기를 기대한다"고 밝혔다. 또한 "설립자 유일한 박사의 정신처럼, 각자의 자리에서 사회에 환원하는 삶을 실천하며 선한 영향력을 이어가 주기를 바란다"고 당부했다.

김소형 기자 compact@sportschosun.com