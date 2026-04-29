"우박 폭풍 때문에 기체 구멍…" 만신창이 된 비행기, 긴급 회항

사진출처=인스타그램

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[스포츠조선 장종호 기자] 강력한 우박 폭풍을 통과하던 여객기가 기체에 심각한 손상을 입고 긴급 회항한 사건이 발생했다.

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뉴욕포스트 등 외신들에 따르면 지난 21일(현지시각) 폴란드 카토비체-피르조비체 공항을 출발해 목적지로 향하던 에어버스 A320 여객기는 강한 뇌우를 만났다. 조종사는 악천후를 피해 우회하려 했지만, 결국 거대한 우박 구름 속으로 진입하면서 상황이 급격히 악화됐다.

이 과정에서 쏟아진 우박이 기체를 강하게 타격했고, 조종사는 더 이상의 비행이 어렵다고 판단해 공중에서 방향을 틀어 출발지로 회항했다. 항공기는 다행히 무사히 착륙했으며, 승객과 승무원 가운데 인명 피해는 발생하지 않았다.

하지만 기체 손상은 심각한 수준이었다.

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폴란드 항공 정비업체가 공개한 영상에 따르면, 동체 외부에는 수많은 충격 자국이 남았고, 기수 부분에는 큰 구멍이 뚫린 모습이 확인됐다. 일부 구간에서는 도장이 벗겨져 내부 구조가 드러나기도 했다.

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또한 날개 앞과 수평 꼬리날개 역시 우박에 의해 손상을 입었으며, 항공기의 기상 레이더 안테나와 착륙 유도 시스템 등 핵심 장비에도 피해가 발생한 것으로 전해졌다.

해당 항공기는 정밀 점검과 대규모 수리를 받을 예정인 것으로 알려졌다.

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정비업체는 "항공기에 있어 우박은 가장 심각한 위협 중 하나로, 단 몇 초 만에도 구조적 손상을 일으킬 수 있다"며 "대형 우박과의 짧은 접촉만으로도 항공기가 운항 불가 상태에 이를 수 있다"고 설명했다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com