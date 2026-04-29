BNK경남은행, '2026년 하반기 밀양시 소상공인 육성자금 업무협약' 체결

BNK경남은행 김기범 상무(사진 앞줄 왼쪽 세번째), 밀양시 이정곤 부시장, 경남신용보증재단 이효근 이사장 등이 '2026년 하반기 밀양시 소상공인 육성자금 업무협약'을 체결하고 있다. 사진제공=BNK경남은행

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BNK경남은행이 올해 상반기에 이어 하반기에도 밀양시 소상공인들을 지원하기 위해 나선다.

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BNK경남은행은 밀양시 등과 '2026년 하반기 밀양시 소상공인 육성자금 업무협약'을 체결했다고 29일 밝혔다. 밀양시청에서 열린 업무협약식에는 BNK경남은행 김기범 상무와 밀양시 이정곤 부시장, 경남신용보증재단 이효근 이사장, 다른 금융기관 관계자 등이 참여했다.

업무협약에 따라 BNK경남은행은 경남신용보증재단에 밀양시 소상공인 금융지원을 위한 보증 재원으로 1억5000만원을 출연하고 보증 대출을 실행하기로 했다.

밀양시는 경남신용보증재단에 밀양시 소상공인 금융지원을 위한 보증 재원으로 2억5000만원을 출연하고 협약에 의한 자금 시행의 총괄 관리를 하기로 했다. 경남신용보증재단은 밀양시 소상공인 육성자금에 대한 신용보증지원 및 보증비율(90%) 우대 적용을 하고 자금 배정 및 신용보증 업무처리, 전담인력 배치 등 협력기반을 마련하기로 했다.

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BNK경남은행을 포함한 다른 금융기관과 밀양시는 경남신용보증재단에 총 8억원을 출연했으며 출연을 바탕으로 총 120억원을 지원하기로 했다.

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지원한도는 소상공인 업체당 최대 5000만원까지며 상환방식은 일시상환방식(2년 만기) 또는 분할상환방식(2년 거치 1~3년 분할상환)으로 나뉜다.

BNK경남은행 김기범 상무는 "지역경제의 근간인 소상공인들의 안정적인 경영 환경을 조성하기 위해 상반기에 이어 하반기에도 밀양시 그리고 경남신용보증재단과 협력하게 됐다. 앞으로도 실질적인 금융지원을 통해 지역 소상공인들의 성장과 지역경제 활성화에 기여하겠다"고 전했다.

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한편 BNK경남은행은 하반기 밀양시 소상공인 육성자금 업무협약과 별도로 지난 3월 경남신용보증재단과 '2026년 특별출연 업무협약'을 체결하고 지역 소기업ㆍ소상공인에 대한 유동성 지원 강화를 위해 경남신용보증재단에 50억원을 특별출연했다.

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이를 통해 경남신용보증재단은 특별출연금의 15배인 750억원을 한도로 경남지역 소기업ㆍ소상공인들에게 보증을 지원하고 BNK경남은행은 보증서대출을 시행하고 있다.

이원만 기자 wman@sportschosun.com