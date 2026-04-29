KB국민은행, 기웅정보통신과 '디지털 플랫폼 연계 금융서비스 확대 및 포용금융 실현을 위한 업무협약' 체결

KB국민은행이 기웅정보통신과 '디지털 플랫폼 연계 금융서비스 확대 및 포용금융 실현을 위한 업무협약을 체결했다. 사진제공=KB국민은행

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KB국민은행(은행장 이환주)이 29일 기웅정보통신(대표 최병인)과 '디지털 플랫폼 연계 금융서비스 확대 및 포용금융 실현을 위한 업무협약'을 체결했다고 밝혔다.

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이날 서울 여의도 KB국민은행 신관에서 열린 협약식에는 최병인 기웅정보통신 대표를 비롯해 양철영 기웅정보통신 사장, 김현욱 KB국민은행 기업고객그룹 부행장, 유동근 KB국민은행 임베디드영업본부장 등 양사 관계자들이 참석했다.

이번 협약으로 전국 약 9000여 개 재가장기요양기관이 이용 중인 '이지케어' ERP 서비스에 KB국민은행의 기업 Open API를 연계해 요양기관 운영 전반의 디지털 전환을 지원하는 통합형 임베디드 금융 모델을 구축한다.

양사는 공동 영업을 위한 협업 프로세스 구축 ERP 내 금융·자금관리 기능 강화를 통한 업무 효율성 제고 ERP 내 기업 데이터 활용을 통한 요양기관 및 종사자의 금융 접근성 개선 등을 협업해 나갈 계획이다.

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한편 KB국민은행은 기웅정보통신과의 기존 제휴를 통해 공동주택 자금관리 디지털 서비스 '아파트뱅크'를 운영하며 시너지를 이어가고 있다. 향후 보육기관 전문 ERP 플랫폼 등을 활용해 돌봄 서비스 종사자를 위한 금융서비스도 확대해 나갈 예정이다.

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KB국민은행 관계자는 "이번 협약을 계기로 요양 산업 종사자들이 더욱 편리하게 금융 서비스를 이용하길 바란다"며, "앞으로도 혁신적인 디지털 금융서비스로 고객 중심의 포용금융을 확대해 나가겠다"고 말했다.

이원만 기자 wman@sportschosun.com