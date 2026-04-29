카카오페이손해보험, 휴대폰보험 가입자 2년 새 12.5배 증가… '첫 달 보험료 100원' 감사 이벤트 진행

사진제공=카카오페이손해보험

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카카오페이손해보험(대표 장영근)이 휴대폰보험 가입자 증가에 보답하고자 '첫 달 보험료 100원' 이벤트를 진행한다.

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이번 이벤트는 5월 31일까지 진행되며, 해당 기간 동안 휴대폰보험에 가입하는 사용자는 첫 달 보험료를 100원만 부담하면 된다. 아이폰과 갤럭시 전 기종이 대상이며, 통신사와 관계없이 자급제 단말기와 알뜰폰 사용자도 동일하게 적용된다. 초기 가입 부담을 낮춰 보다 많은 사용자가 서비스를 경험할 수 있도록 한 것이 특징이다.

최근 이어진 사용자 증가 흐름 속에서 휴대폰보험 누적 가입자는 2024년 3월 대비 2026년 3월 기준 1148% 증가했다. 연도별로 살펴보면 2024년에서 2025년 사이 371%, 2025년에서 2026년 사이 165% 늘어나며 매년 세 자릿수 이상의 성장률을 유지하고 있다.

카카오페이손해보험은 최근 휴대폰보험 보상 한도를 최대 500만 원까지 확대하며 보장 경쟁력도 강화했다. 반도체 가격 상승과 제조원가 증가로 스마트폰 출고가와 수리비가 지속적으로 오르는 흐름을 반영한 조치다.

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특히 프리미엄 스마트폰 가격이 300만 원을 상회함에 따라, 액정·카메라·메인보드가 동시에 파손되는 '복합 파손' 시 발생하는 막대한 수리비를 충분히 커버할 수 있도록 설계했다. 기존 보상 한도를 넘어서는 실제 사고 사례들이 속출함에 따라, 사용자 실익을 보호하기 위해 보장 구조를 선제적으로 확장한 것이다.

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카카오페이손해보험은 "스마트폰 가격과 수리비 부담이 커지는 환경에서 휴대폰보험에 대한 관심이 지속적으로 높아지고 있다"며 "사용자 증가 흐름에 맞춰 더 많은 이용자가 부담 없이 서비스를 경험할 수 있도록 이번 이벤트를 준비했다"라고 말했다.

한편, 카카오페이손해보험의 휴대폰보험은 사용자가 보장 조건을 직접 설계하는 DIY형 상품이다. 수리 횟수(2~5회)와 자기부담금 비율(10~40%)을 선택하면 이에 따라 보험료가 산정된다. 통신사와 관계없이 자급제 단말기와 알뜰폰 사용자도 가입할 수 있다.

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또한, 사고 발생 시마다 설정한 한도 내에서 반복 보장이 가능한 구조로, 실제 수리비 부담을 줄일 수 있도록 설계됐다. 예를 들어 자기부담금 10%(최소 3만 원)을 선택하면 사고마다 수리비의 90%를 보상받을 수 있다. 지난달 기준 가입자의 98%가 자기부담금 10%를 선택한 것으로 나타났다.

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이원만 기자 wman@sportschosun.com