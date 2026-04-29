대신증권, MTS 투자정보 알림 서비스. 국내외 핵심 이슈 '투자 정보 알림' 제공

사진제공=대신증권

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대신증권이 투자자들의 정보 접근성을 높이기 위해 모바일 트레이딩 시스템(MTS)을 통한 '투자정보 알림' 서비스를 제공한다고 29일 밝혔다. 바쁜 일상 속에서도 시장 핵심 이슈를 빠르게 파악할 수 있도록 돕는 것이 특징이다.

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이번 서비스는 투자에 필요한 주요 시황을 선별해 앱 알림 형태로 제공한다. 투자자들은 별도로 정보를 검색하거나 리포트를 확인하지 않아도 국내외 금융시장 주요 흐름을 실시간으로 받아볼 수 있다.

특히 시장에서 주목해야 할 이슈를 중심으로 핵심만 간결하게 정리해 제공한다. 복잡한 금융 정보를 이해하기 쉽게 풀어내 개인투자자들도 부담 없이 시장 상황을 파악할 수 있도록 한 점이 강점이다.

이용 방법도 간단하다. 대신증권 MTS에서 '투자정보 알림'을 선택하면 관련 콘텐츠를 실시간으로 받아볼 수 있다.

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김광민 대신증권 영업지원센터장은 "정보의 신속성과 정확성이 중요한 시장 환경에서 투자자들이 필요한 정보를 놓치지 않도록 지원하는 데 초점을 맞췄다"며 "앞으로도 고객 중심의 콘텐츠 서비스를 강화하겠다"라고 말했다.

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이원만 기자 wman@sportschosun.com