KB증권, 주요 에너지 원자재 천연가스 ETN 3종 동시 상장

사진제공=KB증권

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KB증권(대표이사 강진두, 이홍구)이 29일 뉴욕상품거래소(NYMEX) 천연가스 선물에 투자하는 ETN 3종을 신규 상장한다고 밝혔다. 30일자로 상장되는 종목은 'KB 솔랙티브 천연가스 선물 ETN', 'KB 솔랙티브 레버리지 천연가스 선물 ETN', 'KB 솔랙티브 인버스 천연가스 선물 ETN'이다.

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이번 상장은 기존 천연가스 선물 ETN 상품들의 만기 도래에 따른 투자 공백을 최소화하고, 투자자들의 원활한 상품 교체를 지원하기 위해 추진됐다. KB증권은 동일한 구조의 신규 상품을 적시에 상장함으로써 시장 참여의 연속성을 확보하고, 투자 편의성을 높였다는 설명이다.

천연가스는 글로벌 에너지 공급망 재편과 에너지 전환 과정에서 주요 자산으로 부각되고 있으며, 최근 국제 정세와 기상 여건 등의 영향으로 가격 변동성이 확대되는 흐름을 보이고 있다. 이에 따라 시장 방향성에 대응할 수 있는 다양한 투자수단에 대한 수요도 함께 증가하는 추세다.

이번에 상장되는 ETN 3종은 뉴욕상품거래소(NYMEX) 천연가스 선물의 일간 수익률을 기초로 각각 +1배, +2배, -1배의 수익구조를 제공한다. 이를 통해 투자자들은 상승 및 하락 국면에 모두 대응 가능한 전략을 선택할 수 있다.

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3종 모두 환노출형 구조로 설계되어 원/달러 환율 변동에 따라 손익이 달라질 수 있으며, 만기는 모두 5년이다. 연 보수는 상품별로 차등 적용되어 'KB 솔랙티브 천연가스 선물 ETN' 연 0.58%, 'KB 솔랙티브 레버리지 천연가스 선물 ETN' 연 0.79%, 'KB 솔랙티브 인버스 천연가스 선물 ETN' 연 0.60%다.

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KB증권 김병구 기관영업그룹장은 "천연가스는 에너지 전환 과정에서 중요성이 부각되는 자산으로, 변동성에 대응할 수 있는 다양한 투자 수요가 존재한다"며, "기존 상품 만기 이전 신규 상장을 통해 투자자들의 운용 연속성을 지원하고, 시장 상황에 맞는 투자 수단을 지속적으로 제공할 계획"이라고 밝혔다.

금융투자상품은 투자결과에 따라 원금손실이 발생할 수 있다. 또한 기초지수의 성과와 무관하게 발행자 채무 불이행신용위험이 존재하며, 이는 투자자에게 귀속된다. 상품 관련 상세 설명은 KB증권 홈페이지 내 투자설명서를 참조하거나 영업점을 통해 확인 가능하다.

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이원만 기자 wman@sportschosun.com