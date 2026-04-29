카카오페이 송금 10주년, '48억 번의 송금으로 447조 원 연결'

사진제공=카카오페이

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카카오페이(대표 신원근)가 카카오페이머니 및 송금 서비스 출시 10주년을 맞아, 10년간의 데이터를 통해 카카오페이가 바꾼 대한민국 송금 문화를 공개했다. 2016년 4월 첫 발을 뗀 카카오페이 송금은 전 국민의 서비스인 카카오톡을 활용해 복잡한 절차를 생략한 '간편함'을 무기로 국민들의 일상 속에 깊숙이 자리 잡았다.

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누적 송금액 447조 원, 누적 건수 48억 건… 국민 서비스로 성장

카카오페이 송금의 지난 10년간 누적 송금액은 약 447조 원에 달한다. 이는 2026년 대한민국 국가 예산의 약 60%를 상회하는 규모다. 전 국민이 매일 1200억, 매 시간 50억 원을 카카오페이를 통해 주고받은 셈이다.

같은 기간 누적 송금 건수는 48억 건을 넘어섰다. 서비스 초기인 2016년 연간 약 265만 건 수준이었던 송금 규모는 2025년 기준 연간 약 8억 4310만 건을 넘어서며 10년 사이 320배라는 폭발적인 성장을 기록했다.

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성장세는 현재진행형이다. 2026년 3월 기준 일평균 송금 건수는 230만 건을 상회하며, 하루에 오가는 금액만 2400억 원에 달한다. 이를 환산하면 1분당 약 1600번의 송금이 발생하는 셈으로, 찰나의 순간에도 카카오페이를 통해 수많은 마음과 가치가 쉼 없이 연결되고 있음을 보여준다.

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'정산하기', '송금봉투'… 단순 송금 수단 넘어 '관계'를 잇는 매개체로

카카오페이 송금은 단순히 돈을 보내는 수단을 넘어 관계를 잇는 매개체로 진화했다. 서비스 초기인 2016년에는 사용자 1인당 평균 5명의 지인에게 돈을 보냈으나, 2025년에는 평균 9명으로 그 대상이 2배 가까이 확대됐다. 모임 정산, 현금 선물, 경조사비 등 다양한 상황으로 이용이 확대되며 카카오페이를 통한 소액 송금 문화가 보편화되었음을 보여준다.

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실제로 데이터 분석 결과, 2025년 한 해 동안 가장 송금이 활발했던 시간대는 금요일 점심시간(오후 12시)으로 나타났다. 이는 직장인들의 점심 식사 후 비용 정산이나 주말을 앞둔 개인 간 거래에 카카오페이가 핵심적인 역할을 하고 있음을 시사한다. 이 같은 변화에 따라 카카오페이 송금 서비스를 통한 정산 요청은 10년간 총 1억 번 이상 이용됐다.

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또한, 카카오페이는 송금의 가치를 단순한 '금액 이동'을 넘어 '마음의 전달'로 확장했다. 봉투에 현금을 담아 건네던 문화는 카카오페이의 '송금봉투'와 만나 디지털로 전환됐다. 카카오페이는 다양한 송금 상황에 어울리는 문구와 디자인을 선택할 수 있도록 구현해, 사용자가 따뜻하게 마음을 전할 수 있는 환경을 마련했다.

10년간 '송금봉투' 이용 건수는 4억 5487만 건으로, 이는 대한민국 전체 국민이 1인당 평균 9번씩 '송금봉투'를 이용한 것과 같은 규모다.

명절·기념일 풍속도 변화… 103세 어르신도 사용하는 '모두의 금융'으로 성장

명절과 기념일의 모습도 바뀌었다. 실제로 2026년 설 연휴 기간 '설날' 송금봉투를 활용해 송금한 건수는 154만 건을 기록했다. 이는 2018년보다 약 339% 증가한 것으로, 명절 필수 서비스로 자리매김한 것을 보여준다.

실제로 2025년 중 송금이 가장 많았던 날은 추석 전주(10월 1일)와 어버이날(5월 8일)로, 기념일에 마음을 전하는 주요 수단으로 활용됐다. 최고령 사용자가 103세로 기록되는 등 모바일 송금이 전 연령층을 아우르는 보편적 서비스가 되었음을 입증했다.

'1조 5000억 원' 가치 창출… 송금 서비스의 패러다임을 바꾸다

카카오페이 송금 서비스는 금융 서비스의 문턱을 낮추는 중요한 계기가 되었다. 서비스 초기부터 이어온 송금 수수료 무료 정책은 업계에서도 확산되며 사용자들 사이에서 '송금은 무료'라는 인식을 정착시켰다. 이러한 사용자 경험의 변화는 금융권 전체로 이어졌다.

실제로 카카오페이가 지난 10년간 사용자들에게 제공한 수수료 절감 가치는 약 1조 5000억 원에 달하며, 이는 금융 소비자의 비용 부담을 낮추고 송금 문화를 혁신하는 마중물이 됐다.

카카오페이는 "지난 10년은 송금의 번거로움을 해소하고 사용자들의 일상을 혁신하기 위해 달려온 시간이었다"며, "앞으로도 사용자들이 더욱 '금융을 가깝게' 느끼며 마음과 가치를 나누는 경험을 지속할 수 있도록 서비스를 고도화해 나갈 것"이라고 말했다.

한편, 카카오페이 송금 서비스 10주년의 주요 성과와 데이터에 대한 내용은 카카오페이의 공식 금융 저널 '페이어텐션'을 통해 확인할 수 있다.

이원만 기자 wman@sportschosun.com