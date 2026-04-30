순천향대천안병원 김수아 교수, '우리아이 발달 늦은 걸까요?' 전자책 발간

[스포츠조선 장종호 기자] 순천향대학교 부속 천안병원 김수아 교수(재활의학과)가 최근 영유아 발달에 대한 부모들의 궁금증과 불안을 해소하기 위한 전자책 '우리아이 발달 늦은걸까요?'를 발간했다고 30일 밝혔다.

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이번 전자책은 아이의 발달 과정에서 흔히 나타나는 다양한 상황들을 쉽게 이해할 수 있도록 설명하고, 발달 지연에 대한 올바른 판단 기준과 대응 방법을 제시하는 데 초점을 맞췄다.

특히 언어인지, 성장지연 등 주요 발달 영역별 특징과 치료 시기를 실제 임상 경험을 바탕으로 정리해 부모들이 일상에서 바로 활용할 수 있도록 구성했다.

전자책에는 발달 지연이 의심되는 주요 신호, 시기별 발달 체크리스트, 병원을 방문해야 하는 기준 등 실질적인 정보가 담겨 있다. 부모들이 자주 묻는 질문을 중심으로 구성해 이해도를 높이고 조기 발견과 개입의 중요성을 강조하며, 아이의 건강한 성장을 위한 현실적인 조언도 함께 제시한다.

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김수아 교수는 "많은 부모들이 아이의 발달 속도를 두고 막연한 불안을 느끼지만, 정확한 기준과 정보를 접할 기회는 부족한 것이 현실"이라며, "이 책이 부모들에게 불필요한 걱정을 덜어주고 필요한 경우 적절한 시기에 전문가의 도움을 받을 수 있도록 돕는 길잡이가 되길 바란다"고 말했다.

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한편, 이번 전자책은 언어재활사 유지원 센터장(위스콘신 언어인지센터)도 공저자로 참여했으며, 온라인 서점을 통해 만나볼 수 있다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com