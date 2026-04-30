무릎 인공관절 전치환술과 반치환술은 언제?…힘찬병원 유튜브 공개

[스포츠조선 장종호 기자] 힘찬병원 유튜브 수찬's 관절토크에서 무릎 인공관절 수술 종류를 소개한다. 힘찬병원 이수찬 대표원장과 정형외과 이정훈 의무원장이 로봇을 활용한 무릎 인공관절 전치환술과 반치환술의 차이, 적용 기준, 장단점 등을 알기 쉽게 설명한다.

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무릎 인공관절 수술은 말기 관절염 환자에게 시행되는 보편화된 치료다. 일반적으로 인공관절 수술이라고 하면 무릎 관절 전체를 바꾸는 전치환술을 의미한다. 인공관절 반치환술은 관절 전체가 아닌 손상된 일부만 인공 구조물을 넣는 수술이다.

힘찬병원 정형외과 이정훈 의무원장은 "반치환술은 인대 등 주변 구조물을 보존하면서 손상된 연골 부위만 교체하기 때문에 전치환술에 비해 절개 부위가 작고 출혈량을 최소화해 회복 속도가 빠르다"고 소개했다.

반치환술은 관절염이 무릎 안쪽 등 한 부위에 국한되어 있고, 다리 변형이 심하지 않은 경우에 고려할 수 있다. 반대로 관절염이 전반적으로 진행됐거나 다리가 많이 휘어진 경우에는 전치환술이 필요하다.

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이정훈 의무원장은 "내측 연골만 닳아 있고 다른 부위는 정상이라면 반치환술이 적절한 치료 방법이 될 수 있다"며 "반치환술을 시행한 뒤, 시간이 지나 전치환술로 전환하는 경우에도 뼈 결손이 크지 않아 비교적 좋은 결과를 기대할 수 있다"고 설명했다.

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다음 주 공개되는 2편 영상에서는 무릎 인공관절 반치환술의 구체적인 치료 과정을 다룬다. 무릎 바깥쪽 연골은 잘 보존되어 있고, 체중 부하를 크게 받는 안쪽만 마모되어 반치환술로 교체한 사례들이 소개될 예정이다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com