손 저리고 물건 자주 떨어뜨린다면 '이것' 의심해야

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[스포츠조선 장종호 기자] 하루의 시작과 끝을 스마트폰으로 여는 시대다. 이동 중에도, 식사 중에도 손에서 기기를 놓지 않는 생활이 이어지면서 손목과 손가락에 가해지는 부담이 점점 커지고 있다.

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최근에는 단순한 피로를 넘어 손 저림이나 감각 이상을 호소하는 사람들도 늘고 있다. 이러한 변화가 반복된다면 단순한 증상으로 넘기기보다 '손목터널증후군'을 의심해 볼 필요가 있다.

◇초기엔 가벼운 저림, 방치 땐 신경 손상 이어질 수도

손목터널증후군은 손목 부위의 좁은 통로인 수근관을 지나가는 정중신경이 압박을 받으면서 발생하는 질환이다. 이 신경은 엄지, 검지, 중지, 약지 일부의 감각과 손의 움직임을 담당하는데, 압박이 지속되면 저림과 감각 저하, 근력 약화 등의 증상이 나타난다.

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가톨릭대학교 인천성모병원 정형외과 이상욱 교수는 "손목터널증후군은 손을 반복적으로 사용하는 환경에서 흔히 발생하는 질환"이라며 "초기에는 가벼운 저림으로 시작되지만 방치하면 신경 손상으로 이어질 수 있어 주의가 필요하다"고 말했다.

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◇혈액순환 문제로 오해해 치료 시기 놓치는 경우 많아

손목터널증후군의 원인은 다양하지만, 수근관 내부 공간이 좁아지면서 신경이 눌리는 것이 일반적이다. 중년 여성, 비만, 당뇨병 환자에서 흔하게 발생하고, 임신 중 일시적으로 나타나기도 한다. 최근에는 장시간 키보드 사용, 스마트폰 조작 등 손을 반복적으로 사용하는 직업군과 생활습관도 주요 원인으로 꼽힌다.

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대표적인 증상은 손 저림이다. 특히 엄지, 검지, 중지, 약지 일부에 저림이 나타나고 새끼손가락에는 증상이 없는 것이 특징이다. 야간에 증상이 심해 잠에서 깨는 경우가 많고, 손이 화끈거리거나 물건을 자주 떨어뜨리는 등 일상생활의 불편으로 이어지기도 한다. 증상이 진행되면 엄지 근육이 위축돼 손의 힘이 약해질 수 있다.

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이상욱 교수는 "손목터널증후군은 혈액순환 문제로 오해해 치료 시기를 놓치는 경우가 많다"며 "야간에 손 저림이 반복되거나 손의 감각이 둔해지는 증상이 있다면 진료를 통한 정확한 진단을 받는 것이 바람직하다"고 설명했다.

진단은 증상과 신체 검진을 바탕으로 이루어진다. 필요 시 신경전도검사 및 근전도 검사를 통해 정중신경의 기능 이상 여부를 확인한다. 또한 목 디스크 등 다른 질환과의 감별을 위해 영상 검사를 시행하기도 한다.

◇초기에 관리하면 수술 없이도 충분히 호전

치료는 증상의 정도에 따라 비수술적 치료와 수술적 치료로 나뉜다. 초기에는 손목 사용을 줄이고 보조기 착용, 약물 치료, 주사 치료 등을 통해 증상 완화를 기대할 수 있다. 특히 손목을 중립 위치로 유지하는 보조기(부목)는 정중신경 압박을 줄이는 데 도움이 되고, 야간 착용이 효과적인 방법으로 권고된다.

증상이 지속되거나 신경 손상이 진행된 경우에는 수술적 치료를 고려한다. 수술은 정중신경을 압박하는 인대를 절개해 신경 압박을 해소하는 방법으로, 비교적 짧은 시간 내 시행이 가능하다. 최근에는 최소 절개나 내시경을 이용한 수술로 회복 부담을 줄이는 방향으로 발전하고 있다.

수술 후에는 대부분 저림 증상이 빠르게 호전되지만, 회복 속도는 개인에 따라 차이가 있다. 증상이 오래 지속됐거나 근육 위축이 동반된 경우에는 회복이 더디거나 일부 증상이 남을 수 있어 조기에 치료할수록 예후에 도움이 된다.

손목터널증후군은 생활 습관 개선을 통해 예방하는 것이 중요하다. 장시간 스마트폰이나 컴퓨터를 사용할 경우 일정 시간마다 휴식을 취하고, 손목을 과도하게 꺾는 자세를 피하는 것이 필요하다. 작업 시 손목을 중립 위치로 유지하고, 반복적인 손 사용이 많은 경우에는 보호대를 활용하는 것도 도움이 된다.

또한 손목과 손가락 스트레칭을 꾸준히 시행하면 정중신경 압박을 줄이고 증상 예방에 효과적이다. 일상에서 손 사용을 줄이기 어려운 경우라도 사용 시간을 조절하고 부담을 분산하는 습관을 갖는 것이 도움이 된다.

이상욱 교수는 "손목터널증후군은 초기에 관리하면 수술 없이도 충분히 호전될 수 있는 질환"이라며 "스마트폰이나 컴퓨터 사용 시 손목을 과도하게 꺾지 않도록 주의하고, 중간중간 스트레칭과 휴식을 취하는 것이 예방에 도움이 된다"고 강조했다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com