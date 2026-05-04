고려대 의대·UNIST, 'K-MediST 지원사업' 최종 선정…차세대 의사과학자·의과학자 양성

[스포츠조선 장종호 기자] 고려대학교 의과대학과 울산과학기술원(UNIST)이 우리나라 바이오헬스 산업 경쟁력 강화를 선도한다.

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고려대 의대와 울산과학기술원은 최근 보건복지부 주관, 한국보건산업진흥원 지원의 '2026년도 K-MediST(Korea Medical Science & Technology) 지원사업' 신규 과제에 최종 선정됐다.

K-MediST 지원사업은 의학·공학 융합을 통해 의사과학자를 양성하고 바이오헬스 산업 경쟁력을 강화하기 위한 국가 지원 사업이다.

K-MediST 사업 선정을 계기로 고려대 의대와 UNIST는 의학과 공학의 경계를 허무는 혁신적 융합 모델을 통해 국가 바이오헬스 산업의 고도화를 선도하는 핵심 거점 기관의 역할을 본격적으로 수행할 것으로 기대된다.

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이번 사업은 고려대 의대 김태훈 교수(고대안암병원 연구부원장)가 주관 연구책임자로, UNIST 의과학대학원 백승재 원장이 공동 연구책임자로 각각 참여한다. 2026년 4월 1일부터 2030년 12월 31일까지 약 5년에 걸쳐 수행되며, 양 기관은 이번 사업을 통해 대한민국 의과학 융합 교육·연구의 새로운 표준 모델을 제시할 예정이다.

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양 기관은 ▲공동학위(Joint Degree) 기반 의사과학자(MD-PhD) 및 의과학자 양성 ▲융합연구를 위한 공동연구소 설립 ▲융합 연구 프로젝트 및 기술사업화 지원을 핵심 축으로 하는 통합 플랫폼, 이른바 'KUNIST 모델'을 구축한다.

고려대 정릉 메디사이언스파크 내 정몽구 미래의학관에 약 152평 규모의 전용 연구 공간을 마련해 공동연구소를 설립하고, UNIST 캠퍼스가 보유한 첨단 컴퓨팅 인프라 및 고성능 분석 장비와의 유기적 연계를 도모한다. 이를 기반으로 실시간 임상 데이터를 연구에 즉각 활용할 수 있는 '데이터 리빙랩(Data Living Lab)'을 운영함으로써, 연구자가 임상 현장과 첨단 연구 환경을 동시에 경험할 수 있는 최적의 학습 생태계를 조성할 계획이다.

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교육과정은 글로벌 의과학 트렌드에 맞춰 ▲Medical AI(의료 인공지능) ▲Precision Medicine(정밀 의료) ▲Smart Hospital(스마트 병원) ▲Extreme Medicine(우주의학)의 4대 핵심 Pillar를 중심으로 특화 구성된다.

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각 교과목은 다학제 간 융합 교육의 실효성을 극대화하기 위해 국제적으로 검증된 ADDIE(분석·설계·개발·실행·평가) 교수설계 모델을 전면 도입했으며, 학습자의 역량 수준과 연구 관심에 맞춘 맞춤형 커리큘럼으로 설계됐다. 이는 임상 현장에서 제기되는 미해결 과제를 공학적 방법론으로 해결할 수 있는 실천적 역량을 갖춘 의과학 인재를 길러내는 데 방점을 두고 있다.

이번 프로젝트는 전 세계 의과학자 양성 분야에서 최우수 프로그램으로 평가받는 하버드-MIT HST(Health Sciences and Technology) 및 스탠퍼드 대학교 BioX 모델을 심층 벤치마킹해 설계됐다. 향후 이들 선도 기관과의 국제 공동연구 및 교류 프로그램을 지속적으로 확대함으로써, 국내 의과학 연구의 질적 수준을 세계 최고 수준에 견주어 끌어올린다는 목표를 공유하고 있다.

사업 총괄을 맡은 김태훈 교수는 "고려대학교 의과대학이 그동안 축적해 온 클라우드 기반의 정밀의료 병원정보시스템(P-HIS)과 암 유전체 데이터 등 독보적인 임상 역량과 UNIST의 세계적 수준의 공학 기술력을 결합함으로써, 대한민국 의료 산업의 미래를 주도할 의사과학자, 의과학자를 체계적으로 양성할 수 있게 되어 매우 뜻깊게 생각한다"고 밝혔다. 이어 "단순한 교육적 성과에 머무르지 않고, 실질적인 기술사업화와 의료 현장의 혁신으로 이어지는 지속 가능한 의과학 생태계를 구현하는 데 역량을 집중하겠다"고 덧붙였다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com