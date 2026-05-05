완성차 판매 감소 전환…기아, 28년 만에 내수서 현대차 앞서

사진제공=현대차그룹

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국내 완성차 5사의 글로벌 판매가 한 달 만에 다시 감소세로 돌아섰다. 내수 시장에서는 기아가 현대차를 제치고 처음으로 판매 1위를 기록했다.

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4일 완성차 업계에 따르면 현대차와 기아, 한국GM, 르노코리아, KG모빌리티(KGM) 등 5개사의 4월 글로벌 판매량은 총 66만6248대로 전년 동월 대비 3.3% 감소했다. 국내 판매는 11만7377대로 8.8% 줄었고, 해외 판매는 54만8871대로 2.1% 감소했다.

업체별로는 현대차(제네시스 포함)가 32만5589대로 가장 많았고, 기아가 27만7188대로 뒤를 이었다. 이어 한국GM 4만7760대, KGM 9512대, 르노코리아 6199대 순이다.

내수 시장에서는 기아가 5만5108대를 판매해 전년 대비 7.9% 증가하며 1위를 차지했다. 기아가 국내 판매에서 현대차를 앞선 것은 1998년 현대차그룹 편입 이후 처음이다.

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반면 현대차는 5만4051대를 판매해 19.9% 감소했다. 협력사 화재에 따른 부품 수급 차질로 일부 주력 차종 생산이 영향을 받은 데다 신차 출시 시점이 겹치며 판매가 줄어든 것으로 풀이된다.

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한국GM(811대), 르노코리아(4025대), KGM(3382대)도 내수에서는 전반적으로 부진한 흐름을 보였다.

해외 판매 역시 감소세를 나타냈다. 전체 해외 판매량은 54만8871대로 전년 대비 2.1% 줄었다. 현대차(-5.1%), 기아(-0.6%), 르노코리아(-58.0%)는 감소했고, 한국GM(16.4%)과 KGM(13.8%)은 수출 확대에 힘입어 증가했다.

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한국GM은 트랙스 크로스오버를 중심으로 실적을 끌어올렸고, KGM은 신차 효과가 반영된 것으로 보인다. 반면 중동 지역 리스크 등으로 일부 물류 차질이 발생하며 전체적인 해외 판매에는 부담으로 작용했다.

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지난 4월 국내 시장에서 가장 많이 팔린 모델은 기아 쏘렌토로 1만2078대를 기록했다. 이어 현대차 그랜저(6622대), 쏘나타(5754대), 아반떼(5475대), 기아 카니발(4995대), 스포티지(4972대) 순으로 나타났다.

문지연 기자 lunamoon@sportschosun.com