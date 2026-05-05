소비 늘어나는 가정의 달…금융업계, 다양한 이벤트·프로모션 봇물

5월 가정의 달에는 어린이날을 중심으로 외식, 여가, 선물 소비가 늘어나고, 특히 연휴 전날부터 외식 업종 이용액이 급증하는 것으로 나타났다.

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KB국민카드가 2023~2025년 5월 기준 외식과 나들이 관련 업종과 어린이날 직전 한달간 온라인 쇼핑을 이용한 1250만명, 2억 5000만 결제 데이터를 대상으로 조사한 결과다.

이와 관련 카드업계 등 금융업계에서는 다양한 이벤트 및 프로모션을 진행 중이다.

KB국민카드는 체크카드(기업, 비씨, 선불카드 제외) 회원 대상 '사랑과 감사의 마음, 체크로 전해요' 이벤트를 오는 31일까지 진행한다. 행사 기간 동안 KB국민 체크카드로 합산 30만원 이상(KB Pay로 10만원 이상 필수) 이용한 고객 중 추첨을 통해 다양한 경품을 제공한다. 이용 금액 구간에 따라 추첨 기회가 확대되며, 고유가 피해지원금 이용 금액도 실적에 포함된다.

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또한 가족 나들이를 계획하는 고객을 위해 6월 30일까지 KB Pay 회원을 대상으로 대인 종일권 최대 40% 할인과 에버랜드, 호암미술관, 주차장 등 이용이 가능한 정기권인 '가든패스4' 할인 혜택을 제공한다. 에버랜드에서 운영하는 '에버랜드 에버투캐비(2-Park)' 기간(4월18일~5월28일)에는 에버랜드와 캐리비안베이를 동시에 이용할 수 있다. 서울랜드에서는 6월 7일까지 전 회원을 대상으로 '1+1 더블 할인' 혜택을 제공한다. 파크이용권 구매 시 본인과 동반 1인까지 최대 57.9% 할인된 가격으로 이용할 수 있다.

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'IBK카드 생활밀착 리워드 페스타' 이벤트도 진행된다. 기업은행 개인카드 보유 고객을 대상으로 진행되는 이번 이벤트 참여를 원하는 고객은 i-ONE Bank(개인) 앱 또는 IBK 카드앱에서 이벤트에 응모한 뒤 외식·주유·쇼핑·교육 등 생활 밀착 업종에서 30만 원 이상 이용하면 된다. 이벤트 참여 고객 중 추첨을 통해 총 1110명에게 캐시백을 제공할 예정이다.

◇카카오페이가 어버이날을 맞아 진행하는 '카카오페이 하지 마세요. 지금 만나러 가세요' 캠페인. 사진제공=카카오페이

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카카오페이는 어버이날을 맞아 편리한 송금 서비스를 넘어 부모님을 직접 찾아뵙는 시간을 독려하는 '카카오페이 하지 마세요. 지금 만나러 가세요' 캠페인을 전개한다. '마음 트럭'으로 사용자들과 직접 소통에 나서, 강남, 잠실, 성수 등 서울 주요 거점을 순회하며 캠페인 메시지를 전달했다. 또한 어린이날, 어버이날 등을 주제로 3주간 총 6회에 걸쳐 '밸런스 게임'을 순차적으로 오픈한다. 사용자의 참여 횟수에 따라 추첨을 통해 해외여행 상품권 (1명, 300만 원), 국내 숙박권(5명, 50만 원), 외식 상품권(50명, 10만 원) 등 풍성한 가족 맞춤형 경품을 제공한다.

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한편 카카오페이의 공식 금융 저널 '페이어텐션'에서 진행한 설문조사에 따르면, 총 2만7095명의 응답자 중 89%가 어버이날 가장 선호하는 선물로 '현금'을 선택했다. 실제 지난해 5월 중 카카오페이 송금이 가장 활발했던 날은 어버이날로, 단 하루 동안 총 303만 건 이상의 송금이 오가며 연중 최대치를 기록한 바 있다.

김소형 기자 compact@sportschosun.com