[SC헬스칼럼] 부모님께 '선명한 세상'을 선물하세요

가정의 달 5월이 되면 부모님을 위한 효도로 건강검진이나 지병 치료 등 건강을 챙기는 자녀들이 많다. 그 중에서도 백내장 수술은 노년기 삶의 질을 결정짓는 가장 핵심적인 치료 중 하나다.

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백내장은 눈 속의 수정체가 혼탁해져 마치 흐린 유리창을 통해 세상을 보는 것처럼 시야가 답답해지는 질환이다. 이를 해결하는 유일한 방법은 혼탁해진 기존 수정체를 제거하고 새로운 인공수정체를 삽입하는 것이다.

최근 백내장 수술의 트렌드는 단순히 '보이게 하는 것'을 넘어, '얼마나 선명하고 편리하게 보느냐'로 진화했다. 과거에는 먼 거리만 잘 보이는 단초점 렌즈가 주를 이뤘다면, 이제는 안경이나 돋보기 의존도를 획기적으로 낮춘 다초점 렌즈가 대세다. 특히 최근 임상 현장에서 주목받는 5중 초점 인공수정체도 그 중 하나다.

기존의 다초점 렌즈들이 주로 이중 혹은 삼중 초점에 머물렀다면, 인텐시티로 렌즈는 원거리, 중간거리, 근거리를 아우르는 5개의 초점을 제공한다. 이는 단순히 초점 개수가 늘어난 것 이상의 의미를 갖는다. 우리 일상은 고정된 거리만 보는 것이 아니라, 운전을 하다가(원거리), 내비게이션이나 요리 레시피를 보고(중간거리), 다시 스마트폰이나 책을 보는 근거리 과정이 끊임없이 반복되기 때문이다.

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인텐시티 렌즈는 초점 사이의 간극을 촘촘하게 메워 시야 끊김이 없고 자연스럽다. 특히 컴퓨터 작업이나 요리, 식사 등 현대인이 가장 많이 사용하는 중간거리 시야가 좋아 일상 속 팔을 뻗어 닿는 모든 거리에서 안경 없이 선명한 시력을 누릴 수 있다. 다초점 렌즈의 고질적 문제인 '빛 번짐'과 '야간 시력 저하' 역시 DLU(Dynamic Light Utilization) 기술로 극복했다. 빛 손실을 최소화해 에너지 효율을 93.5%까지 끌어올림으로써, 해가 진 뒤나 어두운 조명 아래서도 높은 대비 민감도를 유지한다. 덕분에 야간 운전이 잦은 부모님에게도 훌륭한 대안이 된다.

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실제 임상에서도 만족도는 높게 나타난다. 사무직 종사자는 근거리 문서 작업의 편안함에, 활동적인 시니어들은 야외 활동 시의 또렷한 시야에 높은 점수를 준다. 어떤 라이프스타일을 가졌든 삶의 질을 한 단계 높여주는 선택이 될 것이다.

하지만 아무리 뛰어난 렌즈라 할지라도 모든 환자에게 정답이 될 수는 없다. 백내장 수술의 성공은 환자의 안구 구조, 난시 여부, 생활 습관, 그리고 직업적 특성까지 고려한 맞춤형 선택에 달려 있다. 필자가 항상 정밀 검사와 심층 상담을 무엇보다 강조하는 이유다. 부모님의 눈이 침침해진 것을 단순히 노안으로 치부하며 방치하고 있지는 않은 지 살펴야 할 때다. 이번 가정의 달, 부모님께 선명한 세상을 선물해 드리는 것은 어떨까. 남은 인생의 풍경을 바꿔드리는 가장 가치 있는 효도가 될 것이다.

도움말=온누리스마일안과 김부기 원장