트래블월렛, 일본 서비스 정식 론칭… 글로벌 결제 인프라 확장 첫 거점 확보

글로벌 외환결제 핀테크 기업 트래블월렛이 일본에서 정식으로 서비스를 론칭했다. 사진제공=트레블월렛

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글로벌 외환 결제 핀테크 기업 트래블월렛(대표이사 김형우)이 일본에서 서비스를 정식 론칭하며 크로스보더(Cross-border) 결제 인프라 구축을 위한 첫 거점을 확보했다고 6일 밝혔다.

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이번 일본 론칭은 단순한 해외 서비스 출시를 넘어, 국내에서 검증한 외환·결제 기술을 글로벌 시장으로 확장하는 첫 단계라는 점에서 의미가 있다. 트래블월렛은 실시간 환전, 해외 결제, 외화 충전 등 여행 금융 서비스를 제공하며 국가 간 결제 과정에서 발생하는 환전 비용과 결제 불편을 줄여왔다. 이번 일본 진출을 통해 한국에서 검증한 서비스 모델을 해외 현지 시장에 적용하고, 글로벌 결제 인프라 기업으로의 전환을 본격화한다.

일본은 트래블월렛의 첫 해외 거점으로 전략적 의미가 큰 시장이다. 주요 선진국 대비 여권 보유율이 낮아 해외여행 시장의 성장 여력이 크며, 최근 해외 여행 수요도 꾸준히 증가하는 흐름을 보이고 있다. 한국과의 인적·상업적 교류가 활발하다는 점 역시 초기 서비스 확산에 유리한 요인이다.

또한 카드 결제와 현금 사용이 공존하는 결제 환경은 모바일 기반 외환·결제 서비스 수요 확대 가능성을 보여준다. 트래블월렛은 일본 현지 이용자들의 해외여행 및 소비 과정에서 발생하는 환전·결제 불편을 해소하는데 초점을 맞출 계획이다.

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트래블월렛이 글로벌 확장에 나설 수 있는 배경에는 외환·결제 기술력이 있다. 자체 외환 시스템과 글로벌 결제 네트워크 연동, 클라우드 기반 운영 구조를 통해 환전부터 결제, 정산까지의 전 과정을 효율화해왔다. 이를 기반으로 수수료 비용을 낮추고, 국가별 통화와 결제 환경에 맞춰 서비스를 빠르게 확장할 수 있는 구조를 구축했다.

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트래블월렛은 일본에 이어 연내 미국 서비스 론칭을 추진하며 글로벌 사업을 확대할 계획이다. 일본과 미국을 각각 아시아와 북미 시장 거점으로 삼아, 글로벌 이용자 접점을 넓히고 국가 간 결제 인프라를 단계적으로 확장한다는 방침이다.

이번 글로벌 확장은 IPO 추진과도 맞물린다. 트래블월렛은 국내에서 축적한 사용자 기반과 거래 규모를 바탕으로 해외 시장 확장을 본격화하며 글로벌 성장성을 입증하는 단계에 들어섰다. 향후 일본과 미국을 중심으로 해외 매출과 거래 데이터를 확보하고, 기업 대상 금융 클라우드 SaaS 사업과의 시너지도 강화해 나갈 계획이다.

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김형우 트래블월렛 대표는 "일본 진출을 시작으로 전 세계 국가 간 송금과 결제를 하나의 흐름으로 연결하는 글로벌 결제 인프라 구축을 목표로 하고 있다" 며 "사용자 편의를 위한 다국적 디지털 월렛 서비스를 지속적으로 고도화하겠다"고 밝혔다.

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이원만 기자 wman@sportschosun.com