토스 카드라운지 '4월 봄맞이 주말 외출 늘었다' … 쇼핑·외식 등 소비 증가

사진제공=토스

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토스(운영사 비바리퍼블리카, 대표 이승건)가 마이데이터 기반 카드 결제 데이터를 바탕으로 4월 소비 흐름을 분석한 결과 외출 및 나들이 관련 소비가 주말을 중심으로 가파르게 늘어났다고 6일 밝혔다.

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토스가 지난달 1일부터 20일까지의 결제 내역을 3월 동기간과 비교 분석한 결과, 카페·이동·쇼핑·레저·외식 등 '외출·나들이' 관련 9개 카테고리의 주말 결제 건수는 22.7%, 결제 금액은 19.6% 증가했다. 반면, 같은 카테고리의 평일 결제 건수는 5.8% 감소해 봄철 외출 수요가 주말에 집중되는 경향이 확인됐다.

카테고리별로는 카페 업종에서의 주말 쏠림이 가장 두드러졌다. 주말 커피 결제 건수는 33.1%, 결제 금액은 24.1% 증가해 나들이의 시작점이 카페임을 입증했다. 외식 분야 역시 주말 패스트푸드(23.7%), 피자·치킨(22.5%), 한식(18.0%) 결제가 일제히 늘어난 반면, 평일 외식 결제는 전반적으로 감소세를 보였다.

이동패턴에서는 '근거리 외출' 트렌드가 확인됐다. 주말 주유 결제 금액은 12.0%, 대중교통 결제 금액은 22.0% 증가한 반면, 장거리 이동 지표라 할 수 있는 통행료 결제는 25.9% 감소했다. 이는 원거리 여행보다 거주지 인근이나 도심에서 가볍게 봄기운을 즐기는 소비자가 많았기 때문으로 풀이된다.

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연령대별로는 30대와 40대가 이번 봄나들이 소비를 주도했다. 30대는 인당 결제 금액이 전월 대비 4.1% 증가했으며, 특히 봄옷(브랜드 의류) 결제 건수가 24% 늘어나며 쇼핑에 적극적인 모습을 보였다. 40대는 가족 단위 야외 활동 영향으로 레저 카테고리 결제 금액이 7.3% 상승했다. 반면, 20대는 차 없이 대중교통을 이용한 이동(15.8% 증가)이 많았고, 50대 이상은 평일 주유 지출을 줄이며 계획적인 소비 성향을 보였다.

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한편 이러한 소비 패턴 변화는 카드 선택에도 반영됐다. '토스 카드라운지'에서 외출·나들이 관련 혜택 카드의 신청 추이를 분석한 결과, '토스 신한카드 Mr.Life'가 1위를 차지했다. 해당 카드는 음식점·카페·택시·온라인쇼핑 등 외출 시 발생하는 모든 결제 영역을 폭 넓게 커버하며 나들이 족 사이에서 41.1%라는 높은 테마 결제율을 기록했다. 이 밖에도 카페·외식 혜택이 강점인 'KB국민 굿데이카드', 쇼핑과 교통 혜택을 결합한 '삼성카드 taptap O', 대중교통 특화 카드인 'IBK K-패스' 등이 봄나들이용 카드로 주목받았다.

토스 관계자는 "4월은 따뜻해진 날씨와 함께 겨우내 위축됐던 야외활동 소비가 다시 살아나는 시기"라며 "결제 데이터를 통해 나들이 관련 소비가 주말을 중심으로 증가한 것을 확인할 수 있었다"고 말했다. 이어 "본격적인 가정의 달인 5월부터는 가족 단위 나들이와 외식 수요가 더 커질 것으로 예상된다"며 "토스 카드라운지를 통해 자신의 소비 규모와 이동 동선에 맞는 혜택 카드를 간편하게 비교해 보길 바란다"고 덧붙였다.

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한편 토스는 800여 종의 신용카드 혜택을 한눈에 비교할 수 있는 토스 카드라운지 서비스를 운영하고 있다. 사용자는 복잡한 절차 없이 자신의 소비 카테고리와 선호 혜택을 기준으로 유리한 카드를 탐색할 수 있다. 토스는 앞으로도 토스 카드라운지를 고도화해 개인화된 카드 추천 생태계를 확대해 나갈 계획이다.

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이원만 기자 wman@sportschosun.com