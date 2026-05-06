KB국민은행, 어린이날 맞아 500여 명 아이들에게'희망 선물' 전달

KB국민은행이 어린이날을 맞이해 500여 명 아이들에게'희망 선물'을 전달했다. 사진제공=KB국민은행

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KB국민은행(은행장 이환주)이 어린이날을 맞아 지난 28일 취약계층 아동을 대상으로 한 '내 맘대로, 어린이날!' 전달식을 서울 동작구 위더스지역아동센터에서 개최했다고 밝혔다.

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이번 사업은 'KB국민행복 희망 프로젝트'의 일환으로, 모든 아동들이 소외되지 않고 어린이날을 즐기게 하고자 마련됐다.

전국 사회복지시설 25개소 약 500여 명의 아이들을 대상으로 선물 구매비를 지원하고 아이들이 직접 원하는 선물을 선택해 구입할 수 있도록 했다. 어린이날 행사를 위한 행사 꾸러미도 각 기관에 발송됐다. 행사 꾸러미는 대형 과자 상자, 키링, 축하 엽서로 구성됐으며, 이를 활용해 각 기관에서는 어린이날 행사를 진행할 예정이다.

아울러 각 기관에서 아이들이 자신의 강점을 발견할 수 있는 '나다움 활동(강점 애칭 명함 만들기)' 운영도 지원해 아이들이 서로의 강점을 발견하고 칭찬하며 건강한 자존감을 키울 수 있도록 했다.

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KB국민은행 관계자는 "어린이날의 주인공인 아이들이 오래도록 기억에 남을 추억을 만들기 바란다"며, "앞으로도 아동들이 건강하게 성장할 수 있는 환경을 만들기 위해 다양한 포용금융 활동을 이어가겠다"고 말했다.

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한편 KB국민은행은 지난 30일 서울 여의도 KB국민은행 신관에서 KB국민은행 및 주요 계열사 직장어린이집 아동을 대상으로 어린이날 기념행사를 개최했다. 이 자리에서 양종희 KB금융그룹 회장과 이환주 KB국민은행장도 직접 행사장을 찾아 미래세대의 주인공인 어린이들에게 선물을 전달하고 건강한 성장을 응원하는 덕담을 전하기도 했다.

이원만 기자 wman@sportschosun.com