현대차, 베니스비엔날레 한국관 후원 지속…2034년까지

《해방공간: 요새와 둥지》 설치 전경, 2026. 사진: 감동환.

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현대자동차는 세계 최대 규모 국제미술전 '베니스비엔날레' 한국관 전시 후원을 2034년까지 연장한다고 6일 밝혔다.

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현대차는 2015년부터 이어온 후원을 바탕으로 올해 한국문화예술위원회와 협약을 맺고 향후 10년간 공식 후원을 지속할 계획이다. 이를 통해 한국 현대미술의 흐름과 실험적 작품 세계를 국제 사회에 소개할 수 있는 기반을 이어간다는 방침이다.

제61회 베니스비엔날레는 현지시간 5월 9일부터 11월 22일까지 이탈리아 베니스 자르디니 공원에서 열린다. 격년으로 개최되는 이 행사는 각국 대표 작가와 작품을 선보이는 국제 미술 행사다.

올해 한국관 전시는 '해방공간: 요새와 둥지'를 주제로 최빛나 예술감독이 기획하고 최고은, 노혜리 작가가 참여한다. '해방공간'은 광복 이후 한반도의 질서를 모색하던 시기를 의미하는 개념으로, 한국관을 동시대의 지정학적·사회적 맥락 속에서 재해석하는 데 초점을 맞췄다.

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최고은 작가는 동파이프를 활용해 한국관 내외부를 연결하는 설치 작품 '메르디앙'을 선보이고, 노혜리 작가는 오간자와 왁스를 활용한 설치 작품 '베어링'을 통해 생명과 공동체의 의미를 탐구한다.

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이번 전시에서는 1995년 한국관 개관 이후 처음으로 일본관과 협력한 프로그램도 진행된다. 양국은 개막 퍼포먼스와 전시장 내외부 설치, 공동 퍼포먼스를 선보일 예정이다.

현대차 관계자는 "세계 무대에서 실험적 예술이 안정적으로 소개될 수 있도록 한국관 후원을 지속하게 됐다"며 "앞으로도 다양한 예술 담론의 장을 마련하는 데 기여하겠다"고 밝혔다.

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한편 현대차는 베니스비엔날레 외에도 영국 테이트 미술관, 미국 LA카운티 미술관, 휘트니 미술관 등과의 파트너십을 통해 문화예술 후원을 이어가고 있다.

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문지연 기자 lunamoon@sportschosun.com