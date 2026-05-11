운전 중 화장하고 춤추고…"차가 나보다 운전 잘해요" 논란

사진출처=CCTV, 사우스차이나모닝포스트

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[스포츠조선 장종호 기자] 중국에서 주행 보조 시스템을 켠 채 운전 중 화장을 하고 춤을 추며 간식을 먹는 영상을 올린 여성이 경찰에 적발돼 벌금 처분을 받았다. 해당 여성은 "차가 나보다 운전을 더 잘한다"고 주장했다가 온라인에서 거센 비판을 받았다.

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중국 매체 CCTV와 홍콩 매체 사우스차이나모닝포스트에 따르면, 저장성 원저우시에 거주하는 린 모씨는 자신의 차량 주행 보조 기능을 과시하는 영상을 여러 차례 SNS에 게시했다.

영상 속 린씨는 터널 안에서 차량의 주행 보조 시스템을 작동시킨 뒤 두 손을 모두 운전대에서 뗀 채 파운데이션과 립스틱을 바르고 음악에 맞춰 몸을 흔들거나 간식을 먹는 모습이었다.

그녀가 운전한 차량은 중국산 SUV로, 가격은 약 50만 위안(약 1억 800만원) 수준인 것으로 전해졌다.

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논란이 커지자 현지 경찰은 린씨를 소환해 조사했다.

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린씨는 경찰 조사에서 "손은 다른 일을 하고 있었지만 운전에 대한 생각은 계속하고 있었다"고 해명했다.

하지만 경찰은 도로 공사나 급차선 변경 등 돌발 상황은 언제든 발생할 수 있으며, 주행 보조 시스템은 단순한 도로 환경에 맞춰 설계된 기능일 뿐 복잡한 상황이나 긴급 상황까지 완벽하게 대응할 수 없다고 경고했다.

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이에 린씨는 "스마트 주행 기능을 정말 신뢰했다"며 "여성 운전자인 나보다 차가 더 잘 운전한다고 생각했다"고 답했다.

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중국의 자동차 스마트 주행 기준에 따르면 현재 보급된 대부분의 시스템은 차선 유지나 속도 조절 등을 일부 지원하는 수준으로, 운전자는 항상 차량 운행을 유지해야 한다.

또 주행 보조 기능 사용 중 발생한 위반 행위 역시 운전자가 법적 책임을 져야 하며, 상황에 따라 벌금이나 면허 정지, 행정 구류 처분까지 받을 수 있다.

결국 린씨는 안전 운전 소홀 혐의로 벌금 200위안(약 4만원)과 벌점 처분을 받았다.

네티즌들은 "이런 무책임한 운전자들이 가장 무섭다", "사고가 안 나면 운이 좋은 것이고, 사고가 나면 자신과 타인 모두를 위험하게 만든다", "아직은 인간이 기계보다 더 믿을 만하다" 등의 반응을 내놓고 있다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com