"돈 없어 치료 포기하려 했다"…희귀질환 딸 살리기 위해 아이 출산

자료사진 출처=언스플래쉬

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[스포츠조선 장종호 기자] 중국에서 희귀질환을 앓는 어린 딸을 살리기 위해 부부가 아이를 임신, 출산한 사례가 알려져 화제다.

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홍콩 매체 사우스차이나모닝포스트에 따르면 중국 광둥성에 사는 A(15)는 생후 3개월 때 지중해빈혈(탈라세미아, thalassemia) 진단을 받았다.

이 질환은 유전적 결함으로 인해 헤모글로빈이 결핍되는 혈액 질환으로, 심한 경우 평생 수혈 치료가 필요한 것으로 전해진다.

의료진은 부모에게 조혈모세포 기증자를 찾거나 새 아이를 낳아 제대혈을 활용하는 방안을 제시했다. 제대혈은 출산 직후 탯줄과 태반에서 채취하는 혈액으로, 조혈모세포가 풍부해 백혈병이나 혈액질환 치료에 활용된다.

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하지만 집안 형편이 안 좋아 소녀는 비혈연 기증 이식을 받지 못했다.

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A는 부모에게 "우리 집은 돈이 없으니 이식받고 싶지 않다"는 문자까지 보낸 것으로 알려졌다.

결국 부모는 또 다른 아이를 갖기로 결정했다. 2021년 막내 남동생이 태어났고, 검사 결과 A와 혈액형이 절반 정도 일치하는 '반일치 이식'이 가능하다는 진단이 나왔다.

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이후 A는 몸속 철분 수치를 낮추기 위한 치료를 수년간 받았고, 올해 들어 이식이 가능한 상태가 됐다. 지역 사회와 익명의 기부자들이 치료비를 지원하면서 지난 4월 무료 이식 수술도 받을 수 있었다.

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의료진은 현재 A의 조혈 기능이 점차 회복되고 있으며 상태도 안정적이라고 밝혔다.

중국에는 현재 공식 제대혈 은행 7곳이 운영 중이며, 지난해 11월 기준 약 250만 개의 제대혈이 보관돼 있는 것으로 집계됐다. 이 가운데 실제 치료에 사용된 사례는 약 4만5000건이다.

다만 제대혈 보관 비용은 20년 기준 약 2만 위안(약 440만원)에 달해 일부 가정에는 큰 부담으로 여겨진다. 이에 따라 무료 기증을 선택하는 부모들도 적지 않다.

중국에서 이 같은 이식 사례는 사실 처음이 아니다.

2016년에도 광둥성의 한 부부가 지중해빈혈을 앓는 딸을 살리기 위해 세 아들을 낳았다는 현지 매체의 보도가 나온 바 있다.

하지만 전문가들은 새로 태어난 아이의 제대혈이 항상 성공적인 이식으로 이어지는 것은 아니라고 지적한다.

혈액이 맞지 않을 수도 있고, 부모의 유전적 문제가 새 아이에게도 이어질 가능성이 있기 때문이다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com