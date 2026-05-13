'관광 경험의 힘' 주한 외국인 66.3% 지인 초정 의향

주한 외국인의 여행경험이 방한 관광객 유치에 긍정적인 영향을 준 것으로 나타났다. 국내 여행을 한 주한 외국인 10명 중 6.5명이 지인 초청 의향을 보였다. 문화체육관광부와 한국관광공사가 13일 발간한 주한 외국인 관광시장 실태조사 보고서에 담긴 내용이다. 실태조사는 국내 거주 외국인 1000명을 대상으로 진행됐다.

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주한 외국인 관광시장 실태조사 보고서에 따르면 지난 1년간 당일 국내 여행을 경험했다고 답한 주한 외국인은 69.1%였다. 1박 2일 이상의 국내 숙박 여행을 경험한 비율도 58.8%로 높은 편에 속했다. 여행 횟수는 연평균 당일 여행 3.7회, 2회의 숙박 여행을 하는 것으로 집계됐다. '자연·풍경 감상(85.7%)'과 '음식(64.2%)'을 즐기는 비율이 높았고, 개별 여행을 선호한다는 답변이 93.8%에 달했다. 특히 응답자의 66.3%는 '본국의 친구나 지인을 한국으로 초청할 의향이 있다'고 답했다.

체류 자격별로 보면 전문 취업자가 숙박 여행 경험률(74%)과 평균 횟수(3.11회) 모두 가장 높았고, 유학생은 당일 여행 경험률(79.1%) 높게 나타났다. 지역별로 여행은 경기(36.0%), 서울(30.8%), 부산(22.7%), 강원(22.0%), 인천(16.6%) 순으로 수도권의 비중이 높았고 숙박 여행은 강원(27.7%), 부산(27.4%), 제주(20.8%), 서울(16.1%), 경기(11.8%) 등 비수도권을 선호했다.

한국관광공사는 주한 외국인을 통한 새로운 관광객 유치 가능성에 주목하고 있다. 여행만족도를 생생하게 전달하고 직접 방한 관광객을 유치하는 새로운 마케팅 채널로 활용할 수 있을 것이란 분석이다. 현재 국내 주한 외국인은 258만명으로 국내 전체 인구의 5%에 달한다.

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공사 김성은 관광AI데이터실장은 "주한 외국인은 거대한 국내 여행 수요층인 동시에 전 세계에 한국의 매력을 전하는 앰배서더"라며 "조사 결과를 바탕으로 체류 외국인 맞춤형 지역관광 콘텐츠 개발과 연계 마케팅을 고도화하겠다"고 말했다.

김세형 기자 fax123@sportschosun.com