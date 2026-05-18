가천대 길병원, 국내 최초 '중증응급병원' 설립…"최고 모델 만들 것"

18일 가천대 길병원에서 개최된 중증응급병원 개원식에서 손영래 보건복지부 의료개혁추진단장(사진 가운데), 이태훈 가천대 길병원 의료원장(사진 가운데 오른쪽), 김우경 가천대 길병원장(사진 가운데 왼쪽) 등 주요 내빈들이 기념촬영을 하고 있다.

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[스포츠조선 장종호 기자] 가천대 길병원이 중증 응급환자 치료 시스템을 강화, 국내 최초로 '중증응급병원'을 설립했다. 응급 환자의 치료 지연을 최소화하는 지역 완결형 응급의료로 환자들에게 응급 상황에 대한 신뢰감을 제공하는데 역량을 총동원한다는 계획이다.

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가천대 길병원은 18일 오후 4시 가천홀 및 응급의료센터 입구에서 보건복지부 손영래 의료개혁추진단장, 최대해 국립중앙의료원 중앙응급의료센터장, 인천광역시 신병철 보건복지국장 및 인천소방본부 정광욱 팀장 인천지역 협력의료기관 등 내빈들과 이태훈 가천대 길병원 의료원장, 가천대 길병원 김우경 병원장, 양혁준 응급의료센터장 등이 참석한 가운데 중증응급병원 개원식을 개최했다.

가천대 길병원 중증응급병원은 현재 기능하고 있는 권역응급의료센터를 중심으로 권역외상센터, 소아전용응급센터, 권역모자의료센터 등 기존의 정부 지정 응급 관련 센터들의 인적, 물적 자원을 더욱 효율적으로 운영해 중증 응급 환자의 치료 지연을 최소화하는 시스템 연계를 중점에 두고 있다.

심뇌혈관, 중증외상, 고위험산모, 신생아, 소아 등 이른바 '응급'으로 분류되는 각종 상황 발생을 각 센터 간 유기적인 협력관계를 구축하고 중증응급병원 단위의 통합 운영 체계를 확고히 해, 치료 지연을 최소화하는 현장 중심의 응급의료체계를 마련한다는 것이다.

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특히 중증응급병원의 중심이 되는 응급의료센터 내에 각 진료과 전문의를 배치해 초기 진료단계부터 즉시 협진이 가능한 구조를 마련한다는 계획이다. 응급실 내에 응급의학과 전문의 외 다학제 진료가 가능한 세부 진료과 전문의를 추가 배치함으로서 응급-배후진료로 이어지는 치료 흐름에 지연을 최소화하겠다는 계획이다.

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중증응급병원은 정부에서 지정한 전문센터의 관리 운영 체계는 유지하면서, 센터 간 지휘체계를 통합 관리하는 것을 목표로 한다. 중증응급병원은 지역의 최종 의료기관으로서 중증의 응급환자 발생 시 최대한 수용해 치료하겠다는 선언적 의미도 담고 있다.

가천대 길병원 응급의료센터는 진단, 진료, 처치, 수술, 입원 등 병원으로서의 필수 기능이 단일 건물 내에서 이뤄지는 독립된 건물 형태로 운영 중으로, 단일 병원으로 기능하는데 최적의 조건을 갖추고 있다.

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또 응급 환자 가운데서도 중증의 외상환자를 치료하기 위한 권역외상센터가 2014년 국내 최초로 지정돼 운영되고 있는 점도 전문성을 높이는데 기여하고 있다. 또 2011년부터는 국내 최초로 닥터헬기를 운영하며 국내 응급의료시스템의 교두보로서의 역할도 해내고 있다. 권역모자의료센터, 소아전문응급의료센터 등 여성과 신생아를 위한 응급 시스템도 가동 중이다.

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가천대 길병원은 국내 응급의료 시스템이 정비되기 시작한 1990년대 후반인 1999년 2월 국내 의료기관 중 최초로 독립된 건물의 응급의료센터를 설립하고 인천, 서해, 충남 등을 포함한 서해권역응급의료센터의 핵심 기관으로 역할 해 왔다. 전국 응급의료기관에 대한 평가에서 해마다 최우수 등급을 획득하며 시설, 장비, 인력 등 시스템을 최상위로 운영하고 있는 점 또한 응급병원 설립을 추진하는데 주요한 점으로 검토했다.

김우경 가천대 길병원장은 "응급병원은 단순히 규모가 크다는 의미가 아니라 응급환자 수용과 치료에 있어 속도와 전문성, 각 진료 주체별 연결성 등에서 유기적으로 작동할 수 있는 시스템을 갖춘 병원으로, 가천대 길병원은 인천권역책임의료기관이자 대한민국의 관문 도시로서, 응급의료센터, 외상센터, 닥터헬기, 닥터카 등 확고한 시스템을 구축하고 있으며, 응급병원 설립으로 어떠한 응급 상황에서도 신속하고 유연하게 대처할 수 있는 국내 최고의 응급의료 모델을 만들 것"이라고 말했다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com