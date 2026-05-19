"불법도박 멈춰, 그게 이기는 거야"… 경륜·경정, 청소년 불법도박 예방 앞장

경륜경정총괄본부가 지난 14일, 제3회 청소년 도박 문제 예방 주간 기념행사에 참가해 청소년 불법 도박 근절 캠페인을 펼쳤다. 사진제공=국민체육진흥공단

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서울올림픽기념 국민체육진흥공단(이사장 하형주) 경륜경정총괄본부가 청소년 불법도박 예방을 위한 현장 캠페인에 참여하며 건전한 여가문화 확산에 힘을 보탰다.

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경륜경정총괄본부는 지난 14일 뚝섬한강공원에서 열린 '제3회 청소년 도박 문제 예방 주간 기념행사'에 참가했다고 밝혔다.

이번 행사는 사행산업통합감독위원회가 주최하고 한국도박문제예방치유원이 주관했으며, 경륜경정총괄본부를 비롯해 공공기관과 청소년 단체 등 24개 기관이 함께했다. 청소년 도박 문제의 심각성을 알리고 예방 문화를 확산하기 위해 마련된 자리로, 2024년부터 매년 5월 셋째 주를 청소년 도박 문제 예방 주간으로 지정해 운영하고 있다.

이날 경륜경정총괄본부는 청소년들의 흥미와 참여를 높이는 체험형 프로그램을 운영해 눈길을 끌었다. 자전거 가상주행 체험을 통해 신체 활동의 즐거움을 알리는 한편, 건전한 스포츠 활동이 과몰입 예방에도 도움이 된다는 메시지를 전달했다.

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여기에 불법도박 근절 문구를 활용한 다트 게임, 청소년 불법도박 예방 OX퀴즈, 불법도박 근절 서약서 작성 등 다양한 참여형 부스를 마련해 행사장을 찾은 청소년과 학부모, 교사들의 호응을 얻었다.

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특히 '도박을 멈춰, 그게 이기는 거야!'라는 슬로건 아래 진행된 이번 행사에서 경륜경정총괄본부는 청소년 불법도박의 위험성을 알리는 동시에 올바른 여가 활동의 중요성을 강조했다. 단순한 홍보를 넘어 직접 체험하고 공감할 수 있는 프로그램 구성으로 예방 효과를 높였다는 평가다.

경륜경정총괄본부 관계자는 "청소년 불법도박은 갈수록 심각한 사회문제로 대두되고 있다. 건강하고 밝은 사회를 만들기 위해 불법도박의 위험성과 심각성에 대한 지속적인 홍보와 예방 활동을 강화해 나가겠다"라고 전했다.

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이원만 기자 wman@sportschosun.com