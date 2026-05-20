토스-토스증권, 시각장애인 대상 금융교육 성료… 마지막 회차서 '투자 리스크 이해와 판단 기준' 다뤄

지난 18일 한국시각장애인복지관에서 열린 토스·토스증권 시각장애인 금융교육 마지막 회차에서 참여자들이 기명균 토스증권 리서치센터 콘텐츠 매니저의 강연을 듣고 있다. 사진제공=토스증권

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토스증권(대표 김규빈)이 토스(운영사 비바리퍼블리카, 대표 이승건)와 함께 한국시각장애인복지관에서 진행한 시각장애인 금융교육 프로그램을 성료했다고 20일 밝혔다.

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지난 18일 진행된 4회차 교육에는 기명균 토스증권 리서치센터 콘텐츠 매니저가 강연자로 참여했다. 교육은 참여자들의 사전 질문을 반영해 '투자 리스크 이해하기', '기업을 살펴보는 기준', '재무제표 이해하기' 등 세 가지 주제로 구성됐다.

투자 심화 과정으로 진행된 마지막 회차 교육에서는 투자 정보를 해석할 때 고려해야 할 주요 요소와 기업을 이해하는 관점을 중점적으로 다뤘다. 기 매니저는 기업을 이해하기 위해 해당 기업이 어떤 사업으로 수익을 내는지, 어느 산업군에 속해 있는지, 매출과 영업이익이 성장하고 있는지 등을 살펴보는 방법을 안내했다. 특히 기업의 실적을 볼 때는 단순한 증가 여부뿐 아니라 시장 기대치와의 차이를 함께 봐야 한다는 점도 강조했다.

재무제표에 대한 기초 교육도 이어졌다. 기 매니저는 손익계산서, 재무상태표, 현금흐름표의 개념을 쉽게 풀어 설명하며 매출과 이익의 흐름, 유동자산과 부채, 영업·투자·재무활동 현금흐름 등을 통해 기업의 상태를 파악하는 방법을 소개했다.

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4회차 교육에 참여한 한 수강자는 "이번 금융교육이 유익하다는 이야기를 듣고 마지막 회차에 현장 참여가 가능한지 문의한 뒤 참석하게 됐다"며 "투자 정보를 어떤 기준으로 해석해야 하는지, 기업의 재무제표를 어떻게 살펴봐야 하는지 쉽게 설명해줘 도움이 됐다"고 말했다.

기명균 토스증권 리서치센터 콘텐츠 매니저가 지난 18일 한국시각장애인복지관에서 열린 시각장애인 금융교육 마지막 회차에서 '투자 리스크 이해와 판단 기준'을 주제로 강연하고 있다. 사진제공=토스증권

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토스증권 관계자는 "금융 접근성은 서비스를 편리하게 이용하는 것을 넘어, 금융 정보를 이해하고 스스로 판단할 수 있는 기회와도 연결된다"며 "앞으로도 시각장애인을 포함한 다양한 이용자가 투자 정보를 더 쉽게 이해할 수 있도록 금융교육 활동을 이어가겠다"고 말했다.

이번 교육은 시각장애인의 금융 접근성을 높이기 위해 마련된 사회공헌 프로그램으로, 지난 4월 20일 장애인의 날을 시작으로 5월 18일까지 총 4회에 걸쳐 진행됐다. 토스와 토스증권은 연금, 절세, 금융상품, 주식투자 등 실제 금융생활과 연결되는 주제를 단계적으로 다루며 참여자들의 금융 이해도와 자산관리 역량을 높이는 데 초점을 맞췄다. 강의 자료는 점자교안과 확대활자 교재로 제작·제공해 참여자들이 교육 내용을 직접 확인하고 복습할 수 있도록 했다.

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토스 커뮤니티는 다양한 금융 소비자가 필요한 정보를 이해하고 활용할 수 있도록 금융교육 기반의 사회공헌 활동을 꾸준히 확대하고 있다. 토스는 한국시각장애인복지관과의 협업을 비롯해 대전맹학교와 '1사 1교' 결연을 맺고 시각장애인 대상 금융교육을 이어왔다.

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토스증권 역시 2024년 자립준비청년 대상, 2025년 중장년층 대상 금융교육을 진행함에 이어, 올해는 시각장애인 대상까지 활동 범위를 넓히며 다양한 금융 소비자의 정보 접근성과 이해도를 높이기 위한 활동을 지속하고 있다.

이원만 기자 wman@sportschosun.com