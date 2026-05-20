"마음까지 장애는 아냐"…한쪽 팔·다리 잃은 남성, 보디빌딩 무대 '감동'

사진출처=웨이보, 사우스차이나모닝포스트

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[스포츠조선 장종호 기자] 교통사고로 한쪽 팔과 다리를 잃은 남성이 보디빌딩 대회 무대에 올라 감동을 주고 있다.

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그의 무대를 본 관객들은 기립박수를 보냈고, 온라인에서는 '진정한 슈퍼맨'이라는 찬사가 이어지고 있다.

홍콩 매체 사우스차이나모닝포스트에 따르면 중국 산둥성 출신의 류신쥐(32)는 지난 10일 산둥성 지난시에서 열린 제20회 보디빌딩 대회에 출전했다. 그는 체중 65㎏ 이하급 부문에 참가해 무대에 올랐고, 근육질 몸매와 자신감 있는 퍼포먼스로 현장 관객들의 뜨거운 박수를 받았다.

현지 매체들에 따르면 류신쥐는 10년 전 교통사고로 오른팔과 오른다리를 잃었다.

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사고 직후 그는 깊은 절망감에 빠졌고 시력까지 크게 나빠졌다고 한다.

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하지만 가족들의 지적이 그의 삶을 바꿨다.

그는 "가족들이 '쓸모없는 사람'이라고 말했다"며 "그 말을 듣고 정신이 번쩍 들었다"고 회상했다.

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원래 운동선수 출신이었던 그는 이후 본격적으로 웨이트트레이닝에 매달리기 시작했다. 그는 "넘어졌을 뿐 죽은 건 아니다. 왜 다시 일어설 수 없다고 생각하느냐"고 말했다.

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이어 "몸은 장애를 입었지만 마음까지 장애를 가진 것은 아니다"라며 "마음이 건강한 한 나는 계속 행복하게 살아갈 수 있다"고 강조했다.

온라인에서도 응원이 이어졌다.

네티즌들은 "그는 진짜 슈퍼맨이다. 모두의 존경을 받을 자격이 있다", "그와 비교하면 내 고민은 아무것도 아니다", "많은 사람들에게 희망을 주고 있다" 등의 반응을 보이고 있다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com