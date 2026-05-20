포스코-경기북부경찰청, 아동 실종 예방 캠페인 진행 "사회 안전 문제 예방 노력"

포스코가 경기북부경찰청과 함께 아동 실종 예방을 위한 사회 안전망 확충 캠페인 '스틸 버디(Steel Buddy)'를 전개한다고 20일 밝혔다. 스틸 버디 캠페인은 '실종 아동의 날(5월 25일)' 20주년을 맞아 아동 실종 및 유괴 등 사회적 안전 문제를 예방하기 위해 기획됐다.
포스코에 따르면 5월 23일부터 25일까지 3일간 파주 롯데프리미엄아울렛에서 오프라인 행사를 전개한다. 아동 대상 실종 예방 교육 및 퀴즈 이벤트, 포스코 철강재를 활용한 미아방지 목걸이 제작 및 보호자 연락처 각인 서비스, 경기북부경찰청 주관 아동 사전 지문등록 코너 등이다.
포스코는 미아방지 호루라기 목걸이 '호루루'와 포스코 캐릭터 '포석호'를 주인공으로 한 안전동화책을 각각 현장과 온라인을 통해 배포할 예정이다.
포스코는 이번 캠페인 활동이 아동 사전 지문등록 제도 활성화 확대에 긍정적인 영향을 줄 것으로 기대하고 있다.
포스코는 경기북부경찰청과 함께하는 이번 파주 행사를 시작으로, 세이브더칠드런, 지역별 경찰서와 협력해 6월부터 9월까지 포항, 광양, 송도 등 주요 사업장 인근 지역을 중심으로 스틸버디 캠페인을 순차적으로 확대 운영할 예정이다.
포스코는 아동 및 청소년 지원을 위해 다양한 노력을 가울여왔다. 포스코1%나눔제단은 최근 굿네이버스 경북동부지부에 지정후원금 4500만원을 전달했다. 포스코1%나눔재단은 임직원들의 기부로 운영되는 곳이다.
포스코 관계자는 "미래 세대가 안전하게 성장할 수 있는 사회를 만드는 데 기여하겠다"고 말했다.
김세형 기자 fax123@sportschosun.com