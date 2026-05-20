"기내에서 가방 꺼내 카드 훔쳐"…한국 출발 여객기 탑승 중국인 체포

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[스포츠조선 장종호 기자] 한국에서 싱가포르로 향하던 여객기 안에서 다른 승객의 가방을 뒤져 은행카드를 훔친 중국 국적 남성이 현지 공항에서 체포됐다.

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MS뉴스 등 현지 매체들에 따르면 싱가포르 경찰은 18일 싱가포르 창이국제공항 제1터미널에서 항공기 내 절도 혐의로 59세 중국 국적 남성을 붙잡았다.

이 남성은 한국에서 출발해 싱가포르로 향하던 항공편에서 범행을 저지른 것으로 파악됐다.

그는 피해 승객 뒤편 머리 위 수하물 선반에 있던 가방을 꺼낸 뒤, 몇 줄 앞 좌석으로 이동해 가방 안 지갑에서 은행카드 2장을 빼낸 혐의를 받고 있다.

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이후 지갑을 다시 가방 안에 넣고, 가방 역시 원래 위치의 선반에 되돌려 놓은 것으로 조사됐다. 피해 승객은 비행기에서 내릴 때까지 카드가 사라진 사실조차 몰랐던 것으로 전해졌다.

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싱가포르 경찰은 "기내 절도 범죄에 대해 무관용 원칙을 적용하고 있다"며 "법에 따라 엄정 대응할 것"이라고 밝혔다. 또 승객들에게 현금과 귀중품은 가능한 한 몸 가까이에 보관하고, 머리 위 선반에는 두지 말 것을 당부했다. 아울러 비행 중 다른 승객이 수하물 선반을 반복적으로 열거나 가방을 뒤지는 행동을 보일 경우 즉시 승무원에게 알려야 한다고 강조했다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com