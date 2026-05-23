에이션패션 프로젝트엠, 26SS 여름시즌 프로모션 ‘오프엠데이(OFF M DAY)’진행

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에이션패션(대표 박희찬) 리파인드 캐주얼 브랜드 프로젝트엠(PROJECT M)이 5월을 맞아 시즌 프로모션 '오프엠데이(OFF M DAY)'를 총 4주간 진행한다.

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6월 9일까지 열리는 '오프엠데이'는 바쁜 일상과 반복되는 루틴 속 잠시 모든 것을 OFF하고, 지금 나에게 가장 필요한 것들에 집중하며 몸과 마음의 여유를 되찾자는 의미를 담은 프로젝트엠의 시즌 캠페인이다. 프로젝트엠은 단순한 가격 혜택을 넘어, 고객들이 보다 가볍고 편안한 OFF DAY를 즐길 수 있도록 다양한 스타일링과 시즌 혜택을 함께 제안한다.

이번 프로모션에서는 여름 시즌 핵심 아이템 전반에 걸쳐 특별한 혜택을 제공한다. 반팔 스웨터, 쿨 셔츠, 데님팬츠, 여성 가디건은 특별 혜택가로 선보이며, 쿨 티셔츠와 데일리 쇼츠는 최대 50% 할인된 가격에 만나볼 수 있다. 일상 속 편안한 OFF DAY 스타일을 부담 없이 완성할 수 있도록 구성한 것이 특징이다.

주력 아이템은 '반팔 스웨터'다. 세련된 컬러 포인트와 고급스러운 조직감이 특징이며, 가볍고 통기성이 우수한 소재를 사용해 무더운 여름철에도 쾌적하게 착용할 수 있다. 프로젝트엠은 다양한 컬러와 조직감을 활용한 반팔 스웨터 스타일링도 함께 선보인다. 케이블 조직이 돋보이는 아이보리 컬러 스웨터에 셔츠를 레이어드해 단정하면서도 감각적인 분위기를 연출했으며, 레드·블루 등 컬러 포인트 아이템을 활용해 여름 시즌 특유의 산뜻한 무드를 강조했다.

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프로젝트엠 관계자는 "오프엠데이는 고객들이 각자의 방식으로 온전한 여유를 즐기길 바라는 마음에서 기획된 캠페인" 이라며 "편안한 착용감과 세련된 실루엣을 모두 갖춘 프로젝트엠의 여름 아이템이 일상 속 소중한 휴식 시간에 자연스럽게 함께하는 아이템이 되길 바란다" 고 전했다. 전상희 기자 nowater@sportschosun.com