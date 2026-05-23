유니베라 미백&주름 이중 기능성 화장품 신규 라인 출시

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㈜유니베라(대표 김교만)가 주름개선과 미백 기능을 동시에 갖춘 이중 기능성 화이트닝 라인 '알로엔 더 화이트 래디언스(ALOEN THE WHITE Radiance)' 4종을 출시했다.

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이번 라인의 대표 제품인 '알로엔 더 화이트 래디언스 에센스'는 주름개선과 미백 이중 기능성을 갖춘 기능성 에센스다. 3대 특허 성분인 유니화이트B(유니베라 특허), MERAZERO V2, ILLUMISCIN과 함께 피부 컨디션과 관련해 알려진 성분이자 미용 건강 관리 측면에서 주목받고 있는 글루타치온을 함유했다.

브랜드 측 설명에 따르면, 이 제품은 인체적용시험을 통해 피부 개선 효과를 입증했다. 4주 사용 결과 3중 기미 개선(멜라닌 지수,농도,면적), 속기미, 겉기미 개선에 도움을 줄 수 있는 것으로 확인됐다.(만19세 이상 65세 미만 성인 여성 22명, 시험기관 글로벌표준인증원 GSC안티에이징랩).

또 다른 제품인 알로엔 더 화이트 래디언스 라인(올인원, 에센스, 크림)에는 특허 기술로 개발된 3대 성분이 공통으로 적용되었다. 유니화이트B, MERAZERO V2, ILLUMISCIN은 모두 특허 성분이며, 여기에 피부 컨디션과 관련해 알려진 성분이자 미용 건강 관리 측면에서 주목받고 있는 글루타치온을 더했다.

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'알로엔 더 화이트 래디언스 올인원'은 스킨, 로션의 단계를 하나로 통합했다. 피부의 결을 정돈하는 첫 수분 레이어 단계로 아침 출근 준비로 바쁜 시간, 여행이나 출장 중 간편하게 스킨케어를 완성하고 싶을 때 적합하다.

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이외에 '알로엔 더 화이트 래디언스 마스크 팩'은 시트형 마스크다. 결혼식이나 면접 등 특별한 날 앞두고 급하게 피부 톤을 정돈하고 싶을 때, 야외 활동 후 지친 피부를 진정시키면서 피부에 윤기를 더 하고 싶을 때 적합하다.

상품개발2팀 박상원 팀장은 "젊을 때부터 피부 관리를 시작하는 '얼리 케어' 트렌드가 확산되면서, 주름개선과 미백을 동시에 케어 하는 이중 기능성 제품 수요가 커지고 있다"며 "알로엔 더 화이트 래디언스는 20~30대의 조기 관리부터 중장년층의 본격적인 에이징 케어까지, 모든 세대의 '화사하고 탄력 있는 피부'를 위한 장기적 솔루션"이라고 밝혔다.전상희 기자 nowater@sportschosun.com