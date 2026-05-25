청년 주도 사회문제 해결 프로젝트...유한양행, 6월 7일까지 '유일한아카데미 2026' 참가자 선발

Advertisement

Advertisement

유한양행이 오는 6월 7일까지 유일한 아카데미 공식 홈페이지를 통해 '유일한아카데미 2026' 참가자 선발에 나선다.

Advertisement

창업자 유일한 박사의 기업가 정신을 계승하고, 청년들이 주도적으로 보건·의료 사회문제를 해결할 수 있도록 지원하는 '유일한 아카데미'는 올해로 2회째를 맞는다.

전국 제약·바이오 등 헬스케어 분야에 관심 있는 대학생(휴학생 및 졸업예정자 포함) 30명을 선발해 진행되는데, 이번 기수부터는 데이터 및 AI 기술 기반의 혁신적 솔루션을 이끌어낼 수 있도록 이·공계 대학생 및 프로그래밍 전공자를 우대해 선발할 예정이다.

이번 교육 과정은 유일한 정신을 기반으로 한 고도화된 프로젝트 중심 학습 방식인 'N-PBL(New Ilhan's spirit-promoting Project-Based Learning)' 체계를 도입했다. 참가자들은 다양한 사회 구성원이 마주한 보건·복지 문제를 심층 탐색하고, N-PBL 기반 워크숍과 현장검증을 거쳐 실질적인 솔루션을 도출하게 된다.

Advertisement

올해 프로그램은 7월 9일부터 8월 11일까지 총 10회기로 운영되며, 매주 화·목요일 오후 1시부터 5시까지 유한양행 본사 옆 새롭게 개관하는윌로우하우스(서울시 동작구)에서 진행된다.

Advertisement

커리큘럼 역시 대폭 강화되었다. 유한재단 원희목 이사장, 한양대학교 신현상 교수, 서정주 사이임팩트 대표 등 학계·현장 전문가들의 정규 특강 외에도, 올해는 '유일한 네트워킹 데이'를 신설하여 1기 수강생들과의 교류 기회를 제공한다. 더불어 유한양행 현업 임직원들이 참여하는 온라인 그룹 멘토링의 시간도 갖는다. 프로그램의 마지막 장을 장식할 성과공유회 '유일한 임팩트 포럼'에는기업·재단·임팩트 투자·AI솔루션 분야 등 다양한 현장 전문가를 심사위원으로 초청하여 심사와 피드백을 받는다.

한편, 참가자 사전 설명회는 6월 1일 오후 8시 온라인으로 열리며, 교육 프로그램 및 활동 혜택 등이 자세히 안내될 예정이다. 김소형 기자 compact@sportschosun.com