나이키, 스피드를 위해 설계된 머큐리얼 베이퍼 17·슈퍼플라이 11 공개

나이키가 스피드를 중심으로 설계한 축구화 라인 '머큐리얼(Mercurial)'을 새롭게 공개한다.

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'머큐리얼 베이퍼 17(Mercurial Vapor 17)'과 '머큐리얼 슈퍼플라이 11(Mercurial Superfly 11)' 두 개 제품으로, 나이키의 50년 이상의 러닝 퍼포먼스 혁신 기술을 바탕으로 서로 다른 스피드 철학을 적용한 것이 특징이다. 베이퍼 17은 폭발적인 첫 스텝과 좁은 공간에서의 빠른 방향 전환에 최적화됐으며, 슈퍼플라이 11은 머큐리얼 역사상 반응성이 가장 뛰어난 스피드 시스템이 적용돼 넓은 공간 활용에서의 가속 지속성과 최고 속도 유지에 강점이 있다.

나이키

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베이퍼 17은 육상 스프린트 스파이크(sprint spike)에서 영감을 받아 설계된, 역대 가장 가벼운 머큐리얼 제품이다. 좁은 공간에서의 빠른 발 놀림과 날카로운 방향 전환, 폭발적인 시작을 가능하게 한다. 이를 통해 경기 중 강한 압박 상황에서 빠르게 공간을 만들고 벗어나게 돕는다. 빠른 움직임에 중점을 두고 방해 요소는 모두 덜어내는 '경량화'에 집중했다.

초경량 아톰니트(Atomknit) 어퍼와 얇은 플라이라이트(FlyLite) 플레이트를 결합해 즉각적인 반응성과 밀착감을 제공한다. 둥근 쉐브론 형태의 스터드는 급정지와 빠른 방향 전환 상황에서 뛰어난 접지력을 지원한다. 반투명 디자인과 타공 디테일은 경량 설계 철학을 시각적으로 표현하며, 발 위에서 사라지는 듯한 착화감을 구현한다.

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슈퍼플라이 11은 나이키 에어(Air)를 기반으로 머큐리얼 역사상 가장 반응성이 뛰어난 스피드 시스템을 탑재했다. 넓은 공간을 활용하는 공격수들이 최고 속도를 유지하면서도 가속을 이어가, 경기 후반까지 위협적인 움직임을 실행할 수 있도록 설계됐다. 핵심은 중족골(metatarsals) 하단에 외부 노출 방식으로 적용된 에어 줌(Air Zoom)으로, 경기 중 지면 압력을 받아 압축됐다가 발이 지면을 떠나는 순간 반응하며 추진력을 제공한다.

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외부 구조의 변화는 제동과 방향 전환 상황에서 앞발의 유연성과 민첩성을 높인다. 신발의 상단부는 발을 단단히 감싸는 플라이위브 울트라(FlyWeave Ultra) 소재를 사용해 발을 안정적으로 감싸는 밀착감을 주고, 발목이 드러나는 로우 컷 칼라 구조로 가동 범위를 확장한다.

나이키가 출시한 머큐리얼 베이퍼 17과 슈퍼플라이 11은 인간 퍼포먼스 시스템 관점의 스피드 연구 결과가 반영된 제품이다. 나이키 스포츠 리서치 랩(Nike Sport Research Lab)은 연구소 테스트와 선수의 장기간 착용 테스트, 실제 경기 검증을 진행하며, 폭발적인 가속과 민첩성, 감속, 반복되는 전력 질주, 경기 후반 피로 상황에서의 움직임까지 분석했다.

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그 결과 축구 선수가 경기 시간 90분 동안 에너지를 어떻게 생성하고 관리하며 재사용하는지를 파악해, 단 한 번의 전력 질주가 아닌 경기 흐름 속에서 반복적으로 스피드를 끌어낼 수 있는 시스템을 머큐리얼 라인에 적용했다.

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선수들의 창의적이고 대담한 플레이를 위해 진화한 머큐리얼 베이퍼 17과 슈퍼플라이 11은 6월 초부터 나이키닷컴, 나이키앱 및 주요 나이키 매장에서 만날 수 있다.

이원만 기자 wman@sportschosun.com