"숨은 영웅 추천해주세요"…HD현대1%나눔재단, '제4회 HD현대아너상' 후보자 공개 모집

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HD현대1%나눔재단이 '제4회 HD현대아너상' 후보자를 공개 모집한다.

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소외된 이웃과 취약계층을 위해 헌신해 온 개인 및 단체를 발굴하고, 이들의 따뜻한 헌신을 우리 사회에 널리 알리고자 지난 2023년 제정된 'HD현대아너상'은 올해 4회째를 맞이했다.

올해는 수상자에 대한 지원의 실질적 효과를 높이기 위해서 기존 4개 수상 부문(▲대상 ▲최우수상 단체 ▲최우수상 개인 ▲1%나눔상)을 ▲HD현대아너상 ▲HD현대1%나눔상 등 2개 부문으로 통합·개편했다. 상금은 HD현대아너상 2억 원, HD현대1%나눔상 1억 원으로 총 3억 원이다.

후보 자격은 사회적 약자와 소외계층을 위해 헌신해 온 개인 또는 단체이며, 지자체와 교육기관, 사회복지기관 등의 기관장 또는 소속 직원 등이 추천할 수 있다. 추천된 후보는 서류심사와 현장조사를 거친 후 최종 심의를 통해 선정되며, 수상자 발표는 11월, 시상식은 12월에 개최될 예정이다. 심사에는 외부 전문가와 HD현대 임직원이 함께 참여해 공정성과 객관성을 높일 계획이다.

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후보 접수는 오는 7월 10일까지 HD현대1%나눔재단 홈페이지를 통해 진행된다.

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HD현대1%나눔재단 관계자는 "소외된 이웃을 위해 묵묵히 헌신하는 시민 영웅들의 이야기를 널리 알리고, 함께 따뜻한 사회를 만들어가고자 한다"며 "'제4회 HD현대아너상' 후보 추천에 많은 관심과 참여를 부탁드린다"고 밝혔다.

김소형 기자 compact@sportschosun.com