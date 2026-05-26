동아제약, '이동국 모델' 의료용 자기발생기 'MK6 테이핑 자석패치' 선보여

◇'MK6 테이핑 자석패치' 사진제공=동아제약

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동아제약이 축구 국가대표 출신 이동국을 모델로 한 근육통 완화 의료용 자기발생기 'MK6 테이핑 자석패치'를 선보였다.

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MK6 테이핑 자석패치는 영구자석의 자기 에너지를 활용해 근육통 완화에 도움을 주는 의료기기로, 가까운 약국에서 구매할 수 있다.

근육통 완화에 효과적인 것으로 알려진 1000~1500가우스 자기장 범위 중 최대 수준인 1500 가우스를 적용했다. 대한민국 특허청에 디자인 등록을 완료한 타공 구조로 통기성을 높이고 쾌적한 사용감을 구현했다.

제품에 적용된 자석은 반영구적으로 사용할 수 있으며, 리필 패치만 교체 주기에 맞춰 교체하면 된다. 싱글형과 더블형 2종으로 구성돼 통증 부위에 따라 선택 가능하다. 아울러 피부자극도 시험에서 저자극 제품으로 평가받아 민감한 피부도 부담 없이 사용할 수 있다는 설명이다.

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동아제약 관계자는 "MK6 테이핑 자석패치는 1500가우스 자력을 적용해 근육통 완화에 도움을 줄 수 있으며, 통기성과 밀착력이 우수한 것이 특징"이라며 "기존 파스류의 강한 냄새나 사용감에 부담을 느끼는 소비자들에게 새로운 선택지가 될 것으로 기대한다"고 전했다.

김소형 기자 compact@sportschosun.com