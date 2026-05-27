"스마트워치에 남편 외도 흔적"…임신한 아내를 '전처'라고 불러

자료사진 출처=언스플래쉬

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[스포츠조선 장종호 기자] 스마트워치 때문에 남편의 외도를 알게 된 아내가 상대 여성을 상대로 손해배상 소송을 제기해 일부 승소했다.

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ET투데이 등 현지 매체들에 따르면 대만 타이중에 사는 여성 샤오리(가명)는 2021년 결혼한 남편 저위안(가명)과 둘째를 임신 중이었다.

샤오리는 어느 날 집에 있던 남편의 애플워치에서 한 여성과 찍은 사진과 문자 메시지 기록을 발견했다.

두 사람은 서로를 '남편', '아내', '베이비' 등 애칭으로 부르며 메시지를 주고받았고, 포옹하거나 입맞춤을 하는 모습, 함께 여행을 간 장면이 담긴 사진들도 저장돼 있었다. 특히 남편은 상간녀에게 아내 샤오리를 '전처'라고 부르기도 했다.

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또한 샤오리는 자신이 임신 중일 당시 남편이 가정에는 무관심하면서도 상간녀에게는 극진히 신경을 썼다고 주장했다. 남편이 상간녀의 산부인과 검진에 동행하고 웨딩 촬영 관련 이야기를 나눴다는 것이다.

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아울러 샤오리는 또 남편의 인터넷 검색 기록에서 '이혼 전 상간녀 임신', '유산 후 보양식', '미혼 출산 출생신고 방법' 등의 검색어를 발견했다고 밝혔다. 이를 통해 상간녀가 임신 후 낙태했을 가능성을 의심하게 됐다고 주장했다.

샤오리는 결국 이혼소송과 함께 남편·상간녀를 상대로 손해배상 소송을 제기했다. 증거로 남편의 애플워치 속 내용을 촬영한 사진을 제출했다.

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그러나 저위안은 재판에서 "가정 불화와 스트레스로 잠시 상간녀와 교제했을 뿐"이라며 "현재는 관계를 정리하고 가정으로 돌아왔다"고 주장했다. 상간녀 역시 "교제 기간은 약 4개월 정도였으며 이후에는 단순 직장 동료로 지냈다"고 반박했다.

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하지만 법원은 이를 받아들이지 않았다. 재판부는 "불륜 관계 특성상 피해 배우자가 증거를 확보하기 어렵다"며 "애플워치는 남편이 공동 주거지에 직접 둔 물건이었고, 아내가 폭력이나 강압 없이 내용을 촬영한 만큼 증거 능력을 인정할 수 있다"고 설명했다.

이어 "두 사람은 임신과 낙태 정황까지 드러난 만큼 배우자 권리를 침해하고 혼인 파탄을 유발했다"고 판단했다.

법원은 최종적으로 남편과 상간녀에게 연대 책임을 물어 45만 대만달러(약 2200만원)를 배상하라고 판결했다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com