코웨이, 힐링 수면 공간...비렉스 스위트 호텔 프레임 신제품 출시

제공=코웨이

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수면의 질을 중시하는 소비자가 늘어나면서 침실을 단순한 휴식 공간을 넘어 '프리미엄 힐링 공간'으로 꾸미려는 수요가 확대되고 있다.

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특히 호텔 감성의 인테리어와 실용성을 동시에 갖춘 침대 프레임이 신혼부부를 중심으로 주목받는 분위기다.

이 같은 흐름 속에서 코웨이는 최근 '비렉스 스위트 호텔 프레임'을 선보였다.

호텔 스타일의 벽면을 채우는 월패널과 안정적인 지지력을 제공하는 '투매트리스' 구조를 적용해 고급스러운 인테리어와 편안한 수면 환경을 동시에 구현한 것이 특징이다.

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비렉스 스위트 호텔 프레임은 박스 스프링 구조의 파운데이션이 상단 매트리스를 지지하는 투매트리스 설계를 적용해 하중을 효과적으로 분산시켜 보다 안정적이고 편안한 사용감을 제공한다.

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또한 월패널을 싱글, 듀얼, 트리플 형태로 자유롭게 조합할 수 있어 공간과 취향에 맞춘 호텔형 침실 연출이 가능하며, 침대 양옆이나 트윈 베드 사이 등 원하는 위치에 배치할 수 있어 다양한 스타일링이 가능하다.

차분한 패브릭 소재의 멀티 패널은 선반형 구조로 자주 사용하는 물건이나 소품을 올려둘 수 있으며, 월넛 컬러 우드 패널은 서랍형 구조로 수납 편의성을 높였고 두 패널 모두 3단계 밝기 조절 조명과 충전포트를 탑재해 실용성을 더했다.

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이와 함께 쿠션형 헤드보드와 우드 몰딩 마감의 파운데이션 하부를 적용해 호텔 스위트룸 같은 분위기를 강조했다.

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부부 사이에서 각자의 수면 패턴을 존중하는 '개별 수면' 트렌드에 맞춰 트윈 베드 구성에 최적화된 설계도 눈길을 끈다.

슈퍼싱글 프레임 두 개를 나란히 배치하고 월패널로 연결해 각자의 숙면 환경과 통일감 있는 인테리어를 동시에 구현할 수 있도록 했다.

코웨이 관계자는 "비렉스 스위트 호텔 프레임은 호텔 감성의 인테리어와 편안한 수면 환경을 동시에 제공하는 제품"이라며 "앞으로도 고객 라이프스타일에 맞춘 차별화된 슬립케어 솔루션을 지속 선보일 계획"이라고 말했다.