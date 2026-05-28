하이트진로, 테라 TV광고 시리즈 '리얼응원편' 공개

제공=하이트진로

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하이트진로가 본격적인 여름 축제 시즌을 앞두고 7주년 맞은 '테라'와 축구선수 손흥민을 앞세운 'TERRA X SON7' TV광고 시리즈 마지막 3편을 공개하고 2차 에디션도 출시한다고 지난 12일 밝혔다.

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앞서 공개된 1편은 기자회견장에 등장한 신규 모델 손흥민의 존재감에 초점을 맞췄으며, 2편은 축구 경기장에서 프리킥 후 테라를 마시는 장면을 중심으로 제작됐다.

이번 3편 광고는 손흥민의 활약을 응원하는 테라의 메시지를 담았다.

손흥민은 펍에서 "저는 경기에만 집중할 테니 함께 응원해 주실 거죠?"라고 말하며 화면으로 테라를 건네고, TV중계를 함께 관람하던 사람들이 테라를 마시며 환호하는 장면과 함께 '리얼로 응원하자'는 메시지가 등장한다.

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이어 '짜릿하게 터지는 리얼탄산 100% 테라'라는 문구와 함께 'TERRA X SON7' 에디션 제품을 다시 한번 건네 주는 손흥민 선수로 영상은 마무리된다.

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하이트진로는 현재 운영 중인 'TERRA X SON7' 1차 에디션의 긍정적인 반응에 힘입어 5월 말 2차 에디션도 선보일 예정이다.

하이트진로 관계자는 "맥주 성수기와 세계적 축제 시즌이 겹치는 만큼 테라와 손흥민 선수의 시너지도 기대하고 있다"며 "여름철 소비자들이 일상 속에서 테라를 더욱 즐겁게 경험할 수 있도록 다양한 프로모션을 이어갈 계획"이라고 밝혔다.

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한편 테라 공식 인스타그램에서 진행 중인 AI 필터 게임 '오늘 테라 쏠 사람은 누구'는 손흥민의 시그니처 포즈를 활용해 MZ세대 사이에서 화제를 모으며 200만 건 이상의 접속 수를 기록했으며, 오프라인에서는 '테라 빙고 게임팩'을 비롯해 스푸너, 피크닉매트, 리유저블백 등 'TERRA X SON7' 협업 굿즈 증정 이벤트도 진행 중이다.