야구·배드민턴·테니스 즐긴다면, 어깨 부상 예방은?

자료사진 출처=언스플래쉬

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[스포츠조선 장종호 기자] 야구, 배드민턴, 테니스 등 생활체육을 즐기는 인구가 늘고 있다.

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이들 운동은 어깨 사용이 많아 자칫 어깨 손상이 발생할 수 있어 주의가 필요하다.

야구 투구, 테니스 서브, 배드민턴 스매시는 팔을 머리 위로 반복해서 사용하는 '오버헤드' 동작이 많다.

이런 동작이 반복되면 어깨가 뒤로 과도하게 젖혀지고, 관절 내부 구조가 반복적으로 당겨지며, 미세 손상이 축적될 수 있다. 특히 운동 전 충분한 준비운동을 하지 않았거나 잘못된 자세로 운동하는 경우, 시간이 지나면서 어깨 관절을 안정적으로 잡아주는 구조물인 '관절와순' 손상으로 이어질 가능성이 크다.

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어깨는 우리 몸에서 움직임 범위가 가장 큰 관절이다. 대신 움직임이 큰 만큼 안정성이 떨어질 수 있는데, 관절와순은 이를 보완하는 구조다. 팔뼈가 쉽게 빠지지 않도록 지지하고, 움직일 때 충격을 흡수하며 운동 중 어깨 움직임을 부드럽게 유지한다.

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세란병원 정형외과 홍경호 상지센터장은 "일반적인 운동 후 근육통은 시간이 지나면 자연스럽게 회복되고 운동 능력 저하가 크지 않다"며 "반면 어깨 깊숙한 곳이 아프고, 어깨에서 딸깍거리거나 걸리는 느낌이 반복된다면 관절와순 손상을 의심해볼 수 있다. 특히 운동 후 휴식을 취해도 같은 증상이 나타난다면 진료가 필요할 수 있다"고 설명했다.

홍경호 상지센터장은 "관절와순 손상 초기에는 운동량 조절, 소염제 및 물리치료 등 보존적 치료를 우선 시행한다. 다만 통증과 어깨 탈구가 반복되고 운동 복귀가 어렵다면 수술적 치료가 필요할 수 있다"며 "어깨 건강을 위해서는 운동 전 스트레칭을 충분히 하고, 1주 이상 지속되는 통증은 진료를 고려해야 한다"고 조언했다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com