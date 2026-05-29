청부업자 고용 '전 남친 신체 훼손 의뢰' 여성, 법원 판단은?

자료사진 출처=언스플래쉬

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[스포츠조선 장종호 기자] 이른바 '청부업자'를 고용해 결별한 남자친구의 '신체'를 훼손하려 한 여성이 유죄 판결을 받았다.

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광밍온라인 등 중국 매체들에 따르면 광둥성에 사는 여성 천 모씨는 동거하던 연인 A와 결별한 뒤 보복을 결심하고 인터넷을 통해 청부업자 B와 접촉했다.

사건은 천씨와 A의 연애 관계가 파탄 난 뒤 시작됐다. 두 사람은 2018년 만나 연인 관계로 발전했고 동거 끝에 2019년 아들을 낳았다. 하지만 2020년 초 결별했고, 이후 천씨는 강한 배신감을 느껴 청부 범죄를 계획한 것으로 전해졌다.

천씨는 A의 성기와 손을 못쓰게 하는 조건으로 청부업자 B에게 3만 5000위안(약 780만원)을 주겠다고 약속했고, 이후 B를 직접 만나 전 남자친구의 개인정보와 관련 자료를 전달했다.

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하지만 돈을 받은 B는 실제 범행을 저지르지 않고 허위 증거를 만들었다. 수사 결과 그는 애초부터 신체 훼손을 실행할 의도가 없었던 것으로 파악됐다.

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법원은 천씨의 행위가 중대한 상해를 목적으로 한 고의적 범죄라고 판단했다. 다만 범행이 실제 실행되지 않은 미수에 그쳤고, 피고인이 범행을 인정하며 반성한 점, 피해자인 전 남자친구가 처벌을 원하지 않는다는 의사를 밝힌 점 등을 고려해 징역 1년에 집행유예 1년을 선고했다.

또한 돈만 챙기고 범행을 실행하지 않은 B에 대해서는 사기 혐의가 적용돼 재판이 이뤄질 예정이다.

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현지 법조계에서는 "처음부터 범행 의사가 없이 돈만 편취했다면 사기죄 성립 가능성이 있다"는 주장이 제기됐다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com