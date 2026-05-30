몽클로스, 최대 28% ‘올영세일’ 진행

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몽클로스(MONCLOS, 불어명: 몽끌로)가 오는 5월 31일부터 6월 6일까지 진행되는 '6월 올영세일'에 참여한다고 밝혔다. 몽클로스는 이번 프로모션을 통해 전국 올리브영 온·오프라인 매장에서 헤어케어 전 품목을 최대 28% 할인 판매한다. 특히 볼륨 케어, 두피 케어, 손상모 케어 등 여름철 수요가 높은 제품군을 중심으로 프로모션을 구성해 소비자 선택의 폭을 넓혔다.

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이번 올영세일은 전국 올리브영 오프라인 매장과 온라인몰에서 동시에 진행되는 통합 프로모션 방식으로 운영된다. 몽클로스는 베스트셀러 헤어케어 라인인 ▲벨벳 볼륨 샴푸 500ml 기획세트 ▲벨벳 너리싱 트리트먼트 200ml 기획세트 ▲슈퍼 실키 에센스 85ml 기획세트 3종을 선보이며, 용량 대비 가격 경쟁력을 높인 것이 특징이다. 이 밖에 ▲스칼프 솔루션 샴푸 ▲미라클 샤인 에센스 ▲내츄럴 볼륨 픽서 ▲케라틴 본딩 헤어 팩 트리트먼트 등 전 취급 품목에 최대 28% 할인이 적용된다.

이번 프로모션은 헤어케어 수요가 증가하는 초여름 시즌과 맞물려 진행된다. 실제 블랙키위 네이버 검색 데이터에 따르면 2025년 5월 '헤어케어' 검색량은 전월 대비 748% 급증한 것으로 나타났다. 기온 상승과 함께 자외선 노출과 피지 분비가 증가하는 초여름은 두피 트러블과 모발 손상, 볼륨 저하 등 다양한 헤어 고민이 커지는 시기다. 이에 따라 헤어케어 제품에 대한 소비자 관심과 구매 수요도 함께 증가하는 추세다.

몽클로스 관계자는 "초여름은 두피 환경이 가장 빠르게 변화하는 시기인 만큼, 그간 관심은 있었지만 선뜻 구매하지 못했던 고객들에게 연간 최대 혜택으로 몽클로스 헤어케어를 경험해 볼 기회를 드리고자 한다"며, "임상 기반의 제품력과 감각적인 향을 함께 느낄 수 있는 몽클로스만의 헤어 웰니스 루틴을 보다 많은 소비자가 일상에서 경험하길 바란다"고 전했다.전상희 기자 nowater@sportschosun.com