에이피알, 향수 브랜드 ‘포맨트’ 모델로 박지훈 발탁

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에이피알(대표이사 김병훈)의 퍼퓸&라이프스타일 브랜드 포맨트가 배우 겸 가수 박지훈을 공식 모델로 발탁하며 브랜드 캠페인 확장에 나선다.

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에이피알은 포맨트 공식 홈페이지 및 SNS 계정을 통해 배우 박지훈을 브랜드 모델로 선정했다고 28일 밝혔다. 포맨트는 지난해부터 브랜드 리뉴얼을 이어 온 가운데, 박지훈을 리뉴얼 이후 첫 공식 모델로 발탁하고 다양한 이벤트와 프로모션을 진행하며 브랜딩 강화에 나설 방침이다.

배우 겸 가수로 활발히 활동 중인 박지훈은 최근 1,600만 관객을 돌파한 '왕과 사는 남자'에서 단종 역으로 열연하며 크게 주목받았다. 에이피알은 소년미와 성숙함을 겸비한 박지훈의 매력이 섬세하면서도 다채로운 향을 추구하는 포맨트의 브랜드 방향성과 부합해 모델로 선정하게 됐다고 설명했다.

포맨트는 시그니처 퍼퓸 라인을 비롯해 바디케어, 핸드크림 등 다양한 향기 제품을 전개하고 있는 만큼, 박지훈의 다양한 매력을 활용해 브랜드 메시지를 전달할 계획이다. 특히 박지훈은 실제로도 포맨트 대표 제품 '시그니처 퍼퓸 코튼 허그'를 즐겨 사용하는 것으로 알려져 브랜드 모델로서 더욱 시너지를 낼 것으로 기대된다.

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한편 에이피알은 포맨트 신규 모델 발탁을 기념해 다양한 이벤트도 진행한다. 먼저 이벤트 기간 동안 포맨트 제품을 구매한 고객에게는 박지훈 포토카드를 제공하며, 이밖에 다양한 프로모션 이벤트를 진행할 예정이다.전상희 기자 nowater@sportschosun.com